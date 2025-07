Il Papa alla Cisl: promuovere società pacifiche al servizio dello sviluppo umano

Occorre "promuovere un ordine di relazioni sociali più umano, nonché società pacifiche e giuste al servizio dello sviluppo umano integrale e del bene della famiglia umana". L’invito di Papa Leone XIV, in un messaggio a firma del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, è indirizzato al XX Congresso nazionale della Cisl, che si è aperto oggi all'Eur, sul tema “Il coraggio della partecipazione”. Leone XIV rivolge agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti, nel messaggio indirizzato alla segretaria generale Cisl Daniela Fumarola, il suo “cordiale pensiero”, esprimendo “vivo apprezzamento per l'evento che segna una tappa significativa nell’attività” del sindacato, auspicando che “l'importante simposio susciti un rinnovato impegno nel promuovere la sensibilizzazione di tutti davanti alle responsabilità sociali”.

Il Papa raccomanda ai delegati di “non perdere di vista l'obiettivo comune di contribuire a quella “tranquillitas ordinis”, ovvero la “tranquillità dell'ordine", espressione coniata da Sant'Agostino nel De Civitate Dei.

Il messaggio del presidente Mattarella

Alla segretaria Fumarola arriva anche il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Libertà e democrazia, in Italia e in Europa, hanno bisogno della partecipazione dei lavoratori”, scrive il capo dello Stato. Che sottolinea il valore della scelta compiuta dalla Cisl di mettere al centro del proprio Congresso “Il coraggio della partecipazione”, definendola un “segno positivo” e “un contributo al confronto sociale e politico”. Nel suo messaggio, Mattarella richiama il ruolo storico del sindacato nel costruire il modello sociale europeo, “riferimento per i diritti di tutti i lavoratori nel mondo”, e ricorda che “l’effettività del diritto al lavoro e alla retribuzione necessaria per un’esistenza libera e dignitosa” è motore di progresso e civiltà.