Valle d’Aosta in lutto: due tragedie in poche ore a La Salle e sul Grand Tournalin

Due tragedie, a poche ore di distanza, hanno scosso profondamente la comunità valdostana in questo ultimo fine settimana di giugno.

Nel pomeriggio di sabato 29, a La Salle, ha perso la vita in un incidente stradale William Henriod, 51 anni, residente proprio nel paese dell’Alta Valle. L’uomo, molto conosciuto anche come appassionato parapendista, stava percorrendo la Strada statale 26 in località Villarison quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto. Il mezzo è uscito di strada finendo violentemente contro una parete rocciosa. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Sono in corso le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Domenica 29, un nuovo dramma si è consumato in montagna, sul Grand Tournalin, a oltre 3200 metri di quota. Intorno alle 13.30, la Centrale unica del soccorso alpino ha ricevuto una chiamata d’emergenza per una donna precipitata dalla punta sud della vetta. I tecnici del Soccorso alpino valdostano, insieme al medico rianimatore, hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima è Franca Angela Aiello, 58 anni, aostana, presidente della Cooperativa sociale “Les Relieurs”, attiva nel recupero sociale e nell’inserimento lavorativo. Figura di riferimento del Terzo Settore in Valle d’Aosta, era molto apprezzata per la sua dedizione e il suo impegno umano.

La sua salma, su disposizione della Guardia di Finanza di Cervinia, è stata recuperata e trasferita all’obitorio del cimitero di Aosta.

Due perdite che lasciano sgomenta un’intera comunità: due persone attive, appassionate, profondamente radicate nella realtà valdostana, se ne sono andate tragicamente nel giro di poche ore. I messaggi di cordoglio si stanno moltiplicando in queste ore, segno tangibile della stima e dell’affetto che circondavano entrambi.