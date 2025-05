Pourqoi OUI

IL TUO VOTO È UNA FIRMA SULLA STORIA

C’è un momento preciso in cui si diventa grandi. Non è quando ti danno la patente, né quando cominci le superiori. È quando ti metti in fila davanti a un’urna elettorale, scheda in mano, e decidi. Decidi davvero.

Per te, per il tuo futuro, per il paese in cui vuoi vivere.

Ecco perché oggi voglio parlarti di un gesto semplice, ma potente: andare a votare. E votare Sì.

Perché è un tuo diritto. Ma soprattutto, è un tuo dovere.

Lo so, può sembrare noioso o distante. Magari senti dire in giro: “tanto non cambia niente”, “decidono sempre gli altri”. Eppure, se nessuno votasse, gli “altri” saremmo solo spettatori.

Votare è come scrivere il finale di un film. Se non lo fai tu, lo scriverà qualcun altro.

I referendum sono strumenti straordinari. Vuol dire che non aspettiamo che decidano Parlamento o Governo. Siamo noi cittadini – tutti, anche chi non ha mai fatto politica – a prendere in mano la penna della democrazia.

Quando ti chiedono di votare Sì o No in un referendum, vuol dire che ti stanno affidando una responsabilità grande. È come se ti dicessero: “Secondo te, questo cambiamento va fatto oppure no?”.

Il tuo Sì può far partire una nuova strada. Il tuo No può mantenere quella vecchia.

Ti faccio un esempio semplice. Mettiamo che uno dei quesiti riguardi l’ambiente, e ti venga chiesto se vuoi più protezione per l’acqua, i boschi, le montagne.

Votare Sì significa che ti importa della natura che ti circonda.

Oppure, se si tratta di giustizia, votare Sì può significare dire che vuoi un sistema più trasparente e veloce.

Ogni quesito ha una sua complessità, certo. Ma la sostanza è sempre una: cambiare in meglio qualcosa che oggi non funziona abbastanza.

Perché votare Sì è un atto di coraggio. È dire che vuoi migliorare, che non ti accontenti. È prendere posizione. Non è “essere di parte”. È essere dalla parte del cambiamento.

Chi ti dice di non votare, o di votare No “perché tanto non cambia niente”, ha già smesso di crederci. Ma tu sei giovane. E se c’è una cosa che serve alla democrazia, sei proprio tu: con la tua voglia di futuro, di giustizia, di ambiente pulito, di regole giuste.

Se stai per iniziare le superiori o hai ancora qualche anno davanti prima del compimento dei 18, sei già parte del cambiamento. Informarti, parlare con amici e genitori, fare domande, dire la tua: sono tutti modi per allenare la tua libertà.

Il voto è solo un passaggio. La cittadinanza attiva comincia molto prima.

Un giorno ti chiederanno: “Tu, dov’eri quando si decideva?”.

Rispondere “ero lì, con la matita in mano” è una delle cose più belle che puoi dire.

Ecco perché ti invito a votare. E se i quesiti parlano di giustizia, di ambiente, di diritti, di dignità…

Allora dillo forte, anche tu: Sì. Perché ci credo. Perché ci tengo. Perché ci sono.

Guida Semplice ai 5 Quesiti Referendari dell'8 e 9 Giugno 2025

1. Reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo

· Cosa si chiede?

Attualmente, i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, se licenziati ingiustamente, ricevono solo un'indennità economica, senza possibilità di essere reintegrati nel posto di lavoro.

· Cosa succede se vincono i Sì?

Si ripristina la possibilità per questi lavoratori di essere reintegrati nel loro posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

2. Indennizzo nei licenziamenti delle piccole imprese

· Cosa si chiede?

Nelle piccole imprese (con meno di 15 dipendenti), l'indennizzo per licenziamento illegittimo è attualmente limitato a un massimo stabilito.

· Cosa succede se vincono i Sì?

Si elimina il tetto massimo all'indennizzo, permettendo al giudice di determinare un risarcimento adeguato al caso specifico.Avvocato Ticozzi

3. Contratti a tempo determinato

· Cosa si chiede?

Oggi, le aziende possono assumere a tempo determinato senza specificare una motivazione (causale) per i primi 12 mesi.

· Cosa succede se vincono i Sì?

Si reintroduce l'obbligo per le aziende di indicare una motivazione valida per ogni contratto a tempo determinato, fin dal primo giorno.

4. Sicurezza sul lavoro negli appalti

· Cosa si chiede?

Attualmente, in caso di infortuni sul lavoro in appalti, la responsabilità del committente è limitata.

· Cosa succede se vincono i Sì?

Si amplia la responsabilità del committente, rendendolo più coinvolto nella sicurezza dei lavoratori anche negli appalti. Avvocato Ticozzi

5. Cittadinanza italiana per stranieri residenti

· Cosa si chiede?

Oggi, uno straniero deve risiedere legalmente in Italia per 10 anni prima di poter richiedere la cittadinanza.

· Cosa succede se vincono i Sì?

Il periodo di residenza richiesto si riduce da 10 a 5 anni, facilitando l'accesso alla cittadinanza per gli stranieri residenti.

Perché Sì

Ton vote est une signature sur l’histoire

Il y a un moment précis où l’on devient adulte. Ce n’est pas quand on obtient le permis de conduire, ni quand on entre au lycée. C’est quand tu fais la queue devant une urne électorale, bulletin en main, et que tu choisis. Tu choisis vraiment.

Pour toi, pour ton avenir, pour le pays dans lequel tu veux vivre.

Voilà pourquoi aujourd’hui, je veux te parler d’un geste simple, mais puissant : aller voter. Et voter Oui.

Parce que c’est ton droit. Mais surtout, c’est ton devoir.

Je sais, ça peut sembler ennuyeux ou lointain. Peut-être entends-tu autour de toi : « de toute façon, rien ne change », « ce sont toujours les autres qui décident ». Et pourtant, si personne ne votait, les « autres » seraient les seuls à décider.

Voter, c’est comme écrire la fin d’un film. Si tu ne le fais pas, quelqu’un d’autre l’écrira à ta place.

Les référendums sont des outils extraordinaires. Cela signifie que ce ne sont pas le Parlement ou le Gouvernement qui décident à ta place. Ce sont nous, les citoyens – tous, même ceux qui n’ont jamais fait de politique – qui prenons la plume de la démocratie.

Quand on te demande de voter Oui ou Non lors d’un référendum, cela veut dire qu’on te confie une grande responsabilité. C’est comme si on te demandait : « Et toi, tu crois que ce changement est nécessaire ou pas ? »

Ton Oui peut ouvrir une nouvelle voie. Ton Non peut garder l’ancienne.

Un exemple simple : imaginons qu’un des référendums concerne l’environnement et qu’on te demande si tu veux plus de protection pour l’eau, les forêts, les montagnes.

Voter Oui signifie que tu te soucies de la nature qui t’entoure.

Ou encore, s’il s’agit de justice, voter Oui peut vouloir dire que tu veux un système plus transparent et plus rapide.

Chaque question est un peu technique, bien sûr. Mais au fond, elles posent toutes la même question : voulons-nous améliorer quelque chose qui aujourd’hui ne fonctionne pas assez bien ?

Parce que voter Oui, c’est un acte de courage. C’est dire que tu veux progresser, que tu ne te contentes pas de ce qui existe. C’est prendre position.

Ce n’est pas « être partisan », c’est être du côté du changement.

Ceux qui te disent de ne pas voter, ou de voter Non « parce que rien ne change jamais », ont déjà perdu confiance.

Mais toi, tu es jeune. Et s’il y a une chose dont la démocratie a besoin, c’est de toi : avec ta soif de futur, de justice, d’environnement sain, de règles claires.

Si tu vas bientôt entrer au lycée ou si tu n’as pas encore 18 ans, tu fais déjà partie du changement.

T’informer, discuter avec tes amis ou ta famille, poser des questions, dire ce que tu penses : ce sont déjà des gestes de liberté.

Le vote n’est qu’une étape. La citoyenneté commence bien avant.

Un jour, on te demandera : « Où étais-tu quand on a décidé ? »

Répondre « J’étais là, avec mon crayon à la main », c’est l’une des plus belles choses que tu puisses dire.

Voilà pourquoi je t’invite à voter. Et si les questions parlent de justice, d’environnement, de droits, de dignité...

Alors dis-le fort, toi aussi : Oui. Parce que j’y crois. Parce que ça compte. Parce que je suis là.

Guide simple des 5 référendums des 8 et 9 juin 2025

1. Réintégration en cas de licenciement abusif

De quoi s’agit-il ?

Aujourd’hui, les travailleurs embauchés après le 7 mars 2015, s’ils sont licenciés injustement, reçoivent une indemnité mais ne peuvent pas retrouver leur emploi.

Si le Oui l’emporte ?

Ces travailleurs pourront à nouveau être réintégrés dans leur poste si le licenciement est jugé illégal.

2. Indemnisation dans les petites entreprises

De quoi s’agit-il ?

Dans les entreprises de moins de 15 salariés, l’indemnisation en cas de licenciement abusif est limitée par un plafond.

Si le Oui l’emporte ?

Ce plafond serait supprimé, et le juge pourrait fixer une indemnité plus juste selon chaque situation.

3. Contrats à durée déterminée (CDD)

De quoi s’agit-il ?

Aujourd’hui, un employeur peut embaucher sans justifier le recours au CDD pendant les 12 premiers mois.

Si le Oui l’emporte ?

Une justification (motif valable) sera obligatoire dès le premier jour pour tout contrat à durée déterminée.

4. Sécurité des travailleurs en cas de sous-traitance

De quoi s’agit-il ?

Actuellement, la responsabilité du donneur d’ordre (l’entreprise principale) est limitée si un ouvrier d’un sous-traitant a un accident.

Si le Oui l’emporte ?

Le donneur d’ordre devra assumer une plus grande responsabilité pour garantir la sécurité, même dans les sous-traitances.

5. Citoyenneté italienne pour les résidents étrangers

De quoi s’agit-il ?

Aujourd’hui, un étranger doit résider 10 ans en Italie avant de demander la nationalité.

Si le Oui l’emporte ?

Ce délai passerait de 10 à 5 ans, facilitant l’accès à la citoyenneté pour ceux qui vivent et travaillent en Italie.