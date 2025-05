Distance civique

Rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini: una frattura silenziosa

C’è una distanza tra istituzioni e cittadini che non si misura in chilometri, ma in silenzi, inadempienze e frasi mai pronunciate. È quella distanza che cresce ogni volta che la Pubblica Amministrazione si comporta come un potere e non come un servizio, come un’autorità e non come una casa comune.

L’appello lanciato da Federconsumatori Valle d’Aosta – in merito all’invio di multe con modalità discutibili e all’assenza di risposte da parte del Comune di Aosta – è un grido civile che merita ascolto. Non per difendere chi trasgredisce, ma per ricordare che la legge è davvero uguale per tutti solo quando è applicata con equità. E soprattutto quando chi la rappresenta sa chinarsi, con onestà, a riconoscere gli errori.

Diceva Montesquieu: «Una cosa non è giusta perché è legge, ma deve essere legge perché è giusta». Eppure troppo spesso si assiste a una burocrazia sorda, che avanza senza guardare negli occhi chi resta schiacciato dal meccanismo.

La Pubblica Amministrazione dovrebbe essere una macchina al servizio del cittadino. Ma cosa succede quando quella macchina dimentica che alla guida c’è sempre, e comunque, una persona in carne e ossa? Succede che il cittadino diventa invisibile. E in quel momento si rompe qualcosa.

Le multe recapitate in ritardo o con modalità anomale, che poi diventano esose per effetto di aggravanti, sono solo un esempio. La vera questione è l’assenza di una voce pubblica che dica: «Fermiamoci. Qualcosa non ha funzionato. Vediamo insieme come rimediare». Quel gesto, apparentemente semplice, è in realtà un atto rivoluzionario: si chiama assunzione di responsabilità.

Nel nostro tempo, chi governa sembra temere più il mea culpa che l’ingiustizia. Ma è vero l’opposto. Un potere che chiede scusa è un potere che sa di essere legittimo, perché fondato sul rispetto, non sull’arroganza.

Il sindaco di Saint-Christophe, sospendendo gli autovelox in attesa di chiarimenti normativi, ha dato un segnale di maturità amministrativa e umana. Ha detto, in sostanza: «Meglio perdere qualche entrata, che perdere la fiducia della gente». Una frase che andrebbe scolpita sul frontone di ogni municipio.

Il filosofo francese Alain scriveva: «L’arte di governare è far credere che si obbedisce a delle leggi giuste». Ma se le leggi sembrano ingiuste o applicate senza giustizia, allora si smette di obbedire per dovere, e si comincia a farlo per paura o rassegnazione. È un veleno sottile, che mina le basi stesse della democrazia.

Le istituzioni non possono essere percepite come entità ostili, come un “castello di vetro” dove tutto è formalmente corretto ma umanamente freddo. Occorre un cambio di passo: non nei regolamenti, ma nello spirito. Il cittadino va trattato come una persona, non come un codice fiscale.

Lo ha detto Mattarella e lo ribadiscono da anni anche le associazioni più serie: senza senso civico non c’è Repubblica che tenga. Ma il senso civico non è una virtù a senso unico. Se il cittadino deve rispettare le regole, chi le emana deve farlo con spirito di servizio. È un patto. Se si rompe da una parte, salta per entrambe.

Ecco perché, oggi più che mai, serve un’amministrazione che ascolta, spiega, dialoga. Che riconosce che fare giustizia non significa semplicemente applicare la legge, ma anche riparare quando si sbaglia. In fondo, come diceva Gandhi, «la grandezza di una nazione si misura da come tratta i suoi cittadini più deboli».

Oggi quel metro di misura si applica anche qui, nella piccola Valle d’Aosta. Perché nessuna autonomia sarà mai davvero compiuta, se non è prima di tutto autonomia nella responsabilità. Quella che, per ora, sembra mancare. (ha collaborato Jean-Paul Savourel)

Distanza civica

Il existe une distance entre les institutions et les citoyens qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en silences, en manquements et en paroles jamais prononcées. Une distance qui grandit chaque fois que l’Administration publique agit comme un pouvoir et non comme un service, comme une autorité et non comme une maison commune.

L’appel lancé par Federconsumatori Vallée d’Aoste – concernant l’envoi d’amendes dans des conditions discutables et l’absence de réponse de la commune d’Aoste – est un cri civique qui mérite d’être entendu. Non pas pour défendre ceux qui transgressent la loi, mais pour rappeler que la loi n’est réellement égale pour tous que lorsqu’elle est appliquée avec équité. Et surtout, lorsque ceux qui la représentent savent reconnaître, avec honnêteté, leurs erreurs.

Montesquieu écrivait : « Ce n’est pas parce qu’une chose est légale qu’elle est juste ; elle doit être juste pour devenir loi. » Pourtant, trop souvent, nous sommes confrontés à une bureaucratie sourde, qui avance sans regarder dans les yeux ceux qu’elle écrase sous ses rouages.

L’administration devrait être une machine au service des citoyens. Mais que se passe-t-il lorsque cette machine oublie que derrière chaque dossier se trouve une personne, de chair et d’os ? Le citoyen devient invisible. Et à ce moment-là, quelque chose se brise.

Les contraventions reçues tardivement ou dans des conditions anormales, aggravées par des pénalités automatiques, ne sont que la partie visible de l’iceberg. Le vrai problème est l’absence d’une voix publique capable de dire : « Arrêtons-nous un instant. Quelque chose n’a pas fonctionné. Trouvons ensemble une solution. » Ce geste apparemment simple est en réalité un acte révolutionnaire : il s’appelle responsabilité.

Aujourd’hui, ceux qui gouvernent semblent plus effrayés par une excuse que par une injustice. Mais c’est une erreur : un pouvoir qui sait demander pardon est un pouvoir légitime, fondé sur le respect, non sur l’arrogance.

Le maire de Saint-Christophe, en suspendant l’utilisation des radars automatiques en attendant des clarifications juridiques, a donné un signal de maturité politique et humaine. Il a dit en substance : « Mieux vaut perdre quelques recettes fiscales que perdre la confiance des gens. » Une phrase à graver au fronton de toutes les mairies.

Le philosophe Alain disait : « Gouverner, c’est faire croire qu’on obéit à des lois justes. » Si les lois semblent injustes, ou appliquées sans justice, les citoyens cessent d’y obéir par devoir, et le font par peur ou par résignation. Un poison lent, qui mine les fondations mêmes de la démocratie.

Les institutions ne doivent jamais apparaître comme des entités hostiles, enfermées dans une tour de verre où tout est juridiquement correct, mais humainement glacé. Il faut un changement de cap : non pas dans les règlements, mais dans l’esprit. Le citoyen n’est pas un code fiscal, c’est une personne.

Comme le rappelle souvent le président Mattarella et les associations les plus sérieuses : sans civisme, il n’y a pas de République qui tienne. Mais le civisme n’est pas une vertu à sens unique. Si le citoyen doit respecter les règles, ceux qui les édictent doivent le faire avec un esprit de service. C’est un pacte. S’il se rompt d’un côté, il s’effondre de l’autre.

Voilà pourquoi il faut une administration qui écoute, explique, dialogue. Qui comprend que rendre justice, ce n’est pas seulement appliquer la loi, mais aussi réparer les erreurs. Comme disait Gandhi : « La grandeur d’une nation se mesure à la manière dont elle traite ses citoyens les plus vulnérables. »

Aujourd’hui, ce principe s’applique aussi ici, dans notre petite Vallée d’Aoste. Car il n’y aura jamais d’autonomie véritable sans responsabilité partagée. Et c’est précisément ce qui semble faire défaut. (avec la collaboration de Jean-Paul Savourel)