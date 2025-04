Domande di partecipazione al Marché Vert Noël 2025/2026

L’Amministrazione comunale informa che nella sezione “Albo pretorio” del sito Internet

dell’Ente è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle richieste di partecipazione ai mercatini di natale – “Marché Vert Noël” edizione 2025/2026.



Entro mercoledì 21 maggio è possibile, per gli operatori interessati, presentare domanda per partecipare alla manifestazione, in programma da sabato 22 novembre 2025 (inaugurazione il giorno precedente) a martedì 6 gennaio 2026 in piazza Chanoux.

Gli interessati sono invitati a inviare la propria istanza - redatta sul modulo “Richiesta di partecipazione”, secondo le disposizioni indicate nei “Criteri di selezione dei partecipanti alla manifestazione fieristica denominata Mercatini di Natale – “Marché Vert Nöel” approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 07/04/2025 – al Comune di Aosta, trasmettendo la domanda esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it , inviata da casella PEC del richiedente .

Il modulo, l’avviso con i dettagli per presentare istanza e tutta la documentazione inerente ai mercatini di Natale sono disponibili sul sito Internet dell’Ente www.comune.aosta.it nella sezione Albo pretorio.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Manifestazioni del Comune di Aosta, ubicato nel Palazzo municipale in piazza Chanoux, 1 (tel.: 0165-300.461/366/562/466; posta elettronica: turismo@comune.aosta.it ). ./.

Commenta l’assessora allo Sviluppo economico, Alina Sapinet: «Rispetto allo scorso anno siamo riusciti ad anticipare ancora di qualche giorno il periodo di presentazione delle domande, dando modo agli operatori interessati di compiere le proprie valutazioni in tempo utile per la programmazione delle proprie attività. L’ottimo riscontro ottenuto dall’ultima edizione sia in termini di presenze sia di gradimento espresso da parte degli operatori commerciali e dei visitatori ci fa ben sperare per un’edizione 2025/26 ancora più bella e ricca in termini di partecipazione. A tale proposito, stiamo valutando la possibilità di un piccolo incremento del numero di chalet, pur nei limiti dettati dalla conformazione di piazza Chanoux».