Pubblicati due avvisi per le manifestazioni di interesse per la partecipazione a eventi fuori valle

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che ieri, lunedì 30 giugno 2025, sono stati pubblicati due Avvisi per acquisire manifestazioni di interesse al fine di procedere all’individuazione di un soggetto per lo svolgimento di attività di promozione e commercializzazione di prodotti con riconoscimento di qualità DOP, IG, PAT e DOC della Valle d’Aosta presso lo stand istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta in occasione delle seguenti manifestazioni:

- Cheese 2025, che si svolgerà a Bra (CN) dal 19 al 22 settembre 2025 e la Fiera Nazionale della Nocciola, che si terrà a Cortemilia (CN) il 16 e 17 agosto 2025.

- Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba il 1° e 2 novembre 2025 ad Alba (CN).

E’ possibile prendere visione dell’Avviso e della relativa documentazione al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/Manifestazioni-2025/default_i.aspx

La Manifestazione di interesse deve essere presentata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it entro giovedì 10 luglio, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e disponibile al link sopra indicato.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Promozione dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali (telefono 0165/275277 - 275220).