Confidi Centro Nord taglia i costi e rafforza il sostegno alle imprese: “Restituiamo valore a chi ha creduto in noi”

Nuove e importanti opportunità per le imprese della Valle d’Aosta arrivano da Confidi Centro Nord, il consorzio di garanzia collettiva fidi attivo sul territorio con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese. La cooperativa ha annunciato una serie di misure economiche vantaggiose, rese possibili da una gestione virtuosa e da risultati positivi consolidati nel tempo.

Il cuore delle novità è la drastica riduzione dei costi di istruttoria sul prodotto garanzia: si passa dal 2% allo 0,50%. Un taglio netto che si traduce in un risparmio concreto e immediato per gli imprenditori: per un finanziamento di 100.000 euro, ad esempio, i costi scendono da 2.000 a soli 500 euro.

«Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri soci condizioni sempre più competitive – dichiara Pietro Carboni, Presidente di Confidi Centro Nord – alle quali siamo arrivati grazie a una gestione attenta e a una crescita costante. Ora possiamo restituire valore alle imprese che hanno creduto in noi».

Ma non è solo una questione di cifre: Confidi Centro Nord punta sulla personalizzazione dei servizi, offrendo la possibilità di scegliere tra la rateizzazione dei costi dell’operazione oppure il pagamento anticipato in un’unica soluzione, con l’azzeramento della spesa di gestione per chi opta per la seconda opzione.

Al fianco del prodotto garanzia tradizionale, si rafforzano anche i prestiti diretti fino a 80.000 euro a tasso fisso, oggi ancora più convenienti grazie al calo dei tassi, e le fideiussioni dirette a favore di enti pubblici e privati. Un pacchetto completo, pensato per accompagnare le imprese nei loro investimenti e nei progetti di crescita.

A tutto questo si aggiunge un elemento di valore strategico: la presenza fisica sul territorio, anche in Valle d’Aosta, con consulenti dedicati che offrono supporto personalizzato e costruiscono relazioni di fiducia nel lungo periodo. «Essere presenti, ascoltare le imprese, capire le loro esigenze: è questo il nostro modo di lavorare», sottolinea Carboni.

Il Confidi si conferma così un partner solido e dinamico, in particolare per settori chiave come quello alberghiero e industriale, ma anche pronto ad aprirsi a tutte le realtà che vogliono investire e innovare.