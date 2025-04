Chantier inclusion

In un tempo in cui la sfida più grande delle politiche pubbliche è dare risposte concrete ai bisogni reali delle persone, il progetto "Spazi di opportunità in VDA" si presenta come un esempio virtuoso di come si possa fare la differenza. Non con grandi proclami, ma attraverso azioni tangibili, pensate per creare ponti, non muri.

Promosso dall’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali, in sinergia con l’Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, il progetto rappresenta una nuova e significativa tappa verso una Valle d’Aosta sempre più inclusiva, attenta e capace di valorizzare le unicità di ogni individuo.

Al cuore dell’iniziativa c’è un’idea forte e chiara: l’inclusione non è un favore che si concede, ma un diritto da garantire. “Spazi di opportunità” offre infatti a 24 persone con disabilità un contesto concreto dove sperimentare, apprendere, rafforzare competenze e, soprattutto, costruire un proprio percorso di vita, professionale e personale.

Come ha spiegato l’Assessore Carlo Marzi, questo laboratorio occupazionale è frutto di un lavoro quotidiano, corale, che vede coinvolti enti pubblici, Terzo settore e imprese locali in un autentico esercizio di amministrazione condivisa. Qui non si tratta solo di fornire servizi: si tratta di costruire insieme spazi reali di autodeterminazione, dove il lavoro non è solo un fine, ma uno strumento di dignità e crescita.

Anche l’Assessore Luigi Bertschy ha sottolineato il valore profondo di questa iniziativa: il lavoro come parte integrante del progetto di vita. Una visione che amplia l’orizzonte dell’inclusione: non basta “inserire”, serve accompagnare, formare, ascoltare e riconoscere le potenzialità individuali, anche là dove il mercato del lavoro tradizionale fatica a vedere valore.

In questo senso, il laboratorio occupazionale non è solo un luogo di formazione o tirocinio: è un contesto protetto e stimolante dove la persona con disabilità può rafforzare le proprie abilità, confrontarsi con sé stessa, costruire autostima e tessere relazioni. È un laboratorio di cittadinanza attiva, prima ancora che di competenze professionali.

La progettazione partecipata, la rete tra istituzioni e mondo produttivo, l’investimento economico – oltre un milione di euro in risorse statali e cofinanziamenti del Terzo settore – testimoniano la volontà chiara di mettere le basi per un cambiamento culturale: perché l’inclusione non è una voce di bilancio, ma una scelta di civiltà.

Dal 1° novembre 2024 al marzo 2027, “Spazi di opportunità in VDA” accompagnerà le persone coinvolte in un percorso fatto di piccoli passi, ma con l’ambizione di generare impatti profondi e duraturi.

Perché quando si creano le condizioni giuste, ogni persona può essere protagonista del proprio futuro.

Perché una società che sa riconoscere e valorizzare tutte le sue voci è una società più ricca, più forte, più umana.

E perché, alla fine, la vera disabilità è non saper vedere il potenziale degli altri.

Cantiere inclusione

À une époque où le plus grand défi des politiques publiques est de répondre concrètement aux besoins réels des personnes, le projet « Espaces d’opportunité en Vallée d’Aoste » se présente comme un exemple vertueux de ce que signifie faire la différence. Non pas avec de grandes déclarations, mais à travers des actions tangibles, pensées pour construire des ponts, pas des murs.

Porté par l’Assessorat à la Santé, à la Santé publique et aux Politiques sociales, en synergie avec l’Assessorat au Développement économique, à la Formation, au Travail, aux Transports et à la Mobilité durable, ce projet marque une étape nouvelle et significative vers une Vallée d’Aoste toujours plus inclusive, attentive et capable de valoriser les singularités de chaque individu.

Au cœur de cette initiative, une idée forte et claire : l’inclusion n’est pas une faveur que l’on accorde, mais un droit que l’on garantit. « Espaces d’opportunité » offre en effet à 24 personnes en situation de handicap un cadre concret pour expérimenter, apprendre, renforcer leurs compétences et, surtout, construire leur propre parcours de vie, tant professionnel que personnel.

Comme l’a expliqué l’Assesseur Carlo Marzi, ce laboratoire occupationnel est le fruit d’un travail quotidien, collectif, impliquant les institutions publiques, le tiers secteur et les entreprises locales dans un véritable exercice de gouvernance partagée. Il ne s’agit pas seulement de fournir des services, mais de construire ensemble des espaces réels d’autodétermination, où le travail devient non seulement un objectif, mais aussi un outil de dignité et de croissance.

L’Assesseur Luigi Bertschy a lui aussi souligné la portée profonde de cette initiative : le travail comme partie intégrante du projet de vie. Une vision qui élargit l’horizon de l’inclusion : il ne suffit pas d’« insérer », il faut accompagner, former, écouter et reconnaître les potentialités individuelles, même là où le marché du travail traditionnel peine à en percevoir la valeur.

En ce sens, le laboratoire occupationnel n’est pas seulement un lieu de formation ou de stage : c’est un espace protégé et stimulant où la personne en situation de handicap peut renforcer ses capacités, se confronter à elle-même, construire son estime de soi et tisser des liens. C’est un laboratoire de citoyenneté active, avant même d’être un lieu de développement professionnel.

La co-conception du projet, le maillage entre institutions et monde productif, l’investissement économique – plus d’un million d’euros issus de fonds de l’État et du cofinancement du tiers secteur – témoignent d’une volonté claire de poser les bases d’un changement culturel : car l’inclusion n’est pas une ligne budgétaire, mais un choix de société.

Du 1er novembre 2024 à mars 2027, « Espaces d’opportunité en VDA » accompagnera les personnes impliquées dans un parcours fait de petits pas, mais avec l’ambition de générer des impacts profonds et durables.

Parce que, lorsque les bonnes conditions sont réunies, chaque personne peut devenir actrice de son avenir.

Parce qu’une société qui sait reconnaître et valoriser toutes ses voix est une société plus riche, plus forte, plus humaine.

Et parce qu’au fond, le véritable handicap, c’est de ne pas savoir voir le potentiel des autres.