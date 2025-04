Nuove sfide e unità per la FIDAS Valle d'Aosta: eletti i nuovi direttivi per il quadriennio 2025-2029

Domenica 6 aprile 2025, alle ore 16, presso la sala “Aldo Ozino Caligaris” della sede della 67^ Federata San Michele Arcangelo di Via Lucat 2/A – Aosta, si è tenuta l’Assemblea ordinaria della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue – sede regionale della Valle d’Aosta, nel corso della quale si sono svolte le elezioni dei nuovi direttivi regionali per il quadriennio 2025-2029 della FIDAS VALLE D’AOSTA, della Federata SAN MICHELE ARCANGELO e per il triennio 2025-2028 dell’ODV SILVY PARLATO, e quindi la nomina delle nuove cariche.

Nel corso dell’Assemblea sono stati nominati i nuovi direttivi e sono state definite le nuove cariche. Dopo 3 anni di prospera presidenza, Giuseppe GRASSI ha terminato il suo incarico e si è congedato dall’Assemblea con queste parole: “Cedo la Presidenza all’amico Rosario MELE, consapevole di aver contribuito in modo importante nell’obiettivo di avvicinare all’associazione tanti giovani e tante persone provenienti da realtà differenti che si sono identificate nel nostro modo di interpretare il volontariato. Continuo nella mia azione in collaborazione con il nuovo direttivo e con l’entusiasmo di affrontare nuove e significative sfide che ci vedranno impegnati nei prossimi anni.”

Nel ruolo di Presidente è subentrato Rosario MELE, colonna portante dell’associazione, che ha sin da subito sottolineato l’importante “compito di partecipare attivamente a un’efficace attività trasfusionale regionale, per assicurare il mantenimento e il consolidamento del fabbisogno regionale di sangue e per il rafforzamento della donazione di plasma.”

Ha proseguito facendo presente che “la nostra mission è promuovere la cultura del dono del sangue, diffondere sani stili di vita utili a favorire una coscienza trasfusionale diffusa all’interno della comunità valdostana. Noi tutti dobbiamo essere fieri ed orgogliosi della nostra associazione che ha saputo, nel tempo, innestarsi nel tessuto sociale valdostano, diventando dapprima un valore aggiunto, trasformandosi poi in una realtà importantissima per il Sistema Trasfusionale regionale e nazionale.”

“Riprendiamo il cammino forti di rappresentare insieme un'Organizzazione di Volontariato che, dopo 18 anni, è cresciuta tanto, ramificandosi sul territorio regionale, con una forte connotazione e con uno stile che ci inorgoglisce. La nostra presenza risulta essere autorevole e collaborativa con tutte le Istituzioni locali e regionali, politiche, militari e religiose.”

Un particolare ringraziamento è andato al Coordinamento Giovani Valle d’Aosta, coordinato da Anna Mele e dalla vice Coordinatrice Elisa Charrier, costituito da giovani donatori compresi in un’età anagrafica tra i 18 e i 30 anni. “Lodevole e apprezzato è stato il loro lavoro che li ha visti programmare, partecipare e pianificare importanti iniziative sia a livello regionale che nazionale, intervenendo in momenti istituzionali, progettando iniziative di informazione e di formazione principalmente nelle scuole. A tal proposito, di particolare importanza è stata l’iniziativa Testimoni di vita, Donatori per scelta. Tra le tantissime attività svolte dai GIOVANI FIDAS – ha proseguito il Presidente Mele – mi piace oggi ricordare l’importante e impegnativo lavoro svolto a livello nazionale per la partecipazione agli incontri nazionali dei Giovani Fidas, come per l’ideazione e il lancio del QR Code (primi in Valle d’Aosta e in Italia). Uno strumento veloce e pratico da far veicolare online per raccogliere le adesioni dei nuovi aderenti alla FIDAS.”

La Vicepresidenza è stata quindi assegnata all’uscente Giuseppe GRASSI, accompagnato da Giovanni NARDI, mentre alla carica di tesoriere è stata riconfermata la fedelissima Giuliana BORDIGONI. Nel direttivo sono stati eletti come consiglieri Patrizia CARRADORE, addetta stampa e referente del Gruppo Fidas Donne Valle d’Aosta e della Fidas Alta Valle, Sergio JOTAZ, referente dell’Associazione Radioamatori Valle d’Aosta, e Ionel PATRASC, referente dell’area Sanità.

Per la Federata SAN MICHELE ARCANGELO sono stati eletti:

la neo Presidente Roberta FANTI;

i riconfermati Vice-presidenti Severino CUBEDDU, referente rapporti CSV e membro della Commissione per la programmazione regionale in materia di attività trasfusionali, e Valerio LANCEROTTO, referente per lo sport;

la riconfermata tesoriera Giuliana BORDIGONI;

i consiglieri Nicola SCAFURO, referente gruppo “A. Santoro Polizia Penitenziaria”, Paolo TRIPODI, new entry e referente del gruppo Fidas Media e Bassa Valle, e Renata VERLUCCA, responsabile segreteria e referente tesseramento Fidas.

Infine, è stato rinnovato il direttivo della ODV “Silvy Parlato” così composto:

la rieletta Presidente Carla BUZZELLI;

la riconfermata Vice-presidente Anna PETITJACQUES;

la tesoriera Elisabetta ROMAGNOLO;

i consiglieri Marina PETITJACQUES, Caterina FISI, Gabriele SCANNELLA e Severino CUBEDDU.

In conclusione, il Presidente Mele ha ringraziato tutte e tutti i partecipanti, augurando: “A NOI buon lavoro e un invito, innanzitutto a me stesso, ad accendere la motivazione che è in noi e responsabilmente creare un bell’ambiente associativo, inclusivo e accogliente, dove ci si diverta anche, che metta da parte il chiacchiericcio e le sterili polemiche in modo da attrarre e non inseguire. La FIDAS che lasceremo fra 4 anni dipende solo ed esclusivamente da noi, dipende da chi frequenteremo, se sapremo ascoltare e interpretare le istanze che ci arriveranno, da che cosa faremo, dalle azioni che intraprenderemo e dagli esempi che sapremo donare.”

W I DONATORI DI SANGUE

W la FIDAS

W la FIDAS VALLE D’AOSTA

Per diventare donatore di sangue della FIDAS Valle d’Aosta, puoi aderire scansionando il QR CODE, dal sito internet www.fidasvda.it o attraverso WhatsApp 348/8418095, oppure da Facebook – Instagram – X – LinkedIn.