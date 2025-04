Giovani ambasciatori della Legalità: evento conclusivo con il professor Enzo Ciconte e consegna degli attestati

L'evento è il momento conclusivo dell'edizione 2024-2025 del corso "Giovani Ambasciatori della Legalità" realizzato dall'Osservatorio in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta, che ha coinvolto 20 giovani, in maggioranza studenti universitari, in un approfondimento sul fenomeno mafioso.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale e della Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta, il Professor Enzo Ciconte, storico delle mafie e componente del Comitato tecnico dell’Osservatorio regionale antimafia analizzerà l'evoluzione del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Alla presenza del Professor Paolo Gheda dell'Università della Valle d'Aosta, coordinatore del Comitato scientifico del corso, saranno poi consegnati gli attestati ai partecipanti che hanno ottenuto il titolo di "Giovane Ambasciatore/trice della Legalità".

Il Presidente del Consiglio regionale ha evidenziato come il corso, giunto alla sua seconda edizione, confermi il crescente interesse dei giovani verso l'approfondimento del fenomeno mafioso e della cultura della legalità. Ha sottolineato anche l'alto profilo formativo del percorso arricchito da docenti qualificati e da testimonial autorevoli come il Professor Nando Dalla Chiesa, che ha inaugurato la formazione con una lectio magistralis il 17 febbraio scorso per concludere con il Professor Enzo Ciconte che, con il suo intervento, offre un'ulteriore chiave di lettura sul fenomeno mafioso. Ora i Giovani Ambasciatori potranno condividere quanto appreso a lezione con i loro quasi coetanei delle scuole superiori, contribuendo a diffondere la cultura della legalità tra le nuove generazioni.