Al via il Sondaggio 2025 sullo stato di salute delle imprese valdostane

La Chambre Valdotaine informa che, a partire da martedì 8 aprile 2025, un campione di imprese valdostane, selezionate dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, sarà contattato telefonicamente dai rilevatori incaricati al fine di acquisire dati e informazioni per l’edizione 2025 del questionario sullo stato di salute delle imprese valdostane.

Il Centro Studi Tagliacarne, ente del sistema camerale, rappresenta un punto di riferimento per la comprensione delle dinamiche socio-economiche a livello nazionale e territoriale, attraverso l’interpretazione dei fenomeni di rilievo per le imprese e la competitività. Il centro opera utilizzando metodologie innovative di analisi, trattamento e aggregazione dei dati, la costruzione di indicatori per la lettura anticipata delle dinamiche territoriali, gli studi di “prossimità geografica” sui diversi comportamenti delle aziende, dal digitale al green, fino alla responsabilità sociale di impresa.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di realizzare, entro il mese di maggio 2025, un rapporto di semplice ed immediata lettura, finalizzato a informare gli stakeholder circa le dinamiche aggiornate delle imprese, degli investimenti nelle transizioni green e digitale, dell’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale e di tematiche di attualità economica.

A questo campione, al fine di garantire una maggiore rappresentatività del tessuto economico valdostano, si vorrebbe aggiungere il maggior numero possibile di imprese. A tale scopo, per le imprese interessate a partecipare al sondaggio, sarà anche possibile rispondere al questionario attraverso il seguente link:

https://chambrevaldotaine.notosondaggi.com/index.php/487333?newtest=Y&lang=it