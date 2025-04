Il 14 aprile prossimo, Verrès ospiterà con grande entusiasmo il primo scambio Erasmus+ tra la scuola ISILTP e il Killarney Celtic F.C., un evento che rappresenta un’occasione unica di scambio culturale e sportivo tra l’Irlanda e la Valle d'Aosta. La collaborazione coinvolge diverse realtà locali, tra cui il Comune di Verrès, la squadra di calcio ASD River Plaine Evançon, il Comitato del Carnaval Historique de Verrès e la Cittadella Bassa Valle. Si tratta di un momento significativo per rafforzare i legami tra le comunità di Verrès e Killarney, già testimoni di un'amicizia che affonda le radici in esperienze passate.

Lo scambio si inserisce nel contesto del programma Erasmus+, l'iniziativa dell'Unione Europea che promuove la cooperazione tra scuole, giovani e sportivi. La scuola ISILTP, già parte di questo programma, ha avuto la possibilità di formalizzare una partnership con il club irlandese, grazie anche all’impegno della dirigente Antonella Dallou e della professoressa Tiziana Balma. L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile dal supporto di Davide Mosca, che ha contribuito a costruire un ponte tra Verrès e Killarney, e da altre figure centrali come Brian Looney, Paul Sherry e Philip O’Callaghan, che hanno facilitato le pratiche burocratiche e logistico-organizzative.

Circa trenta giovani irlandesi, tra cui anche ragazze, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, si uniranno agli studenti e agli sportivi locali per una serie di eventi e attività che spazieranno dallo sport alla cultura. Grazie ai fondi Erasmus+, parte delle spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti saranno coperte, rendendo questa esperienza ancora più accessibile e significativa.

L’aspetto sportivo è naturalmente al centro delle attività previste. Dopo una serie di partite di calcio e allenamenti tra il Killarney Celtic e la squadra locale, non mancheranno momenti di socializzazione e di approfondimento culturale. Un elemento di grande valore sarà anche il torneo di calcio dell’amicizia, che si terrà il 16 aprile, con il coinvolgimento di diverse squadre locali e irlandesi, e la premiazione in serata, accompagnata da una festa musicale. L’incontro con il Carnevale Storico di Verrès il 17 aprile, con la possibilità di scoprire la storia locale attraverso i costumi e le tradizioni medievali, offrirà ai partecipanti un'opportunità unica di esplorare la cultura valdostana.

Anche le attività sociali non mancheranno, con una serata di giochi e film alla Cittadella della Bassa Valle e un’escursione alla Croce di Saint-Gilles. La settimana si concluderà con una partita amichevole tra le "Vecchie Glorie" di Verrès e Killarney, seguita da un aperitivo e una merenda al Cantinotto.

Questo scambio rappresenta non solo una grande opportunità per i giovani coinvolti, ma anche un modo per rafforzare legami di amicizia e collaborazione tra due comunità, diverse ma unite dalla passione per lo sport, la cultura e la valorizzazione delle tradizioni locali. Il programma di attività permetterà a tutti i partecipanti di vivere una settimana ricca di emozioni, scoprendo nuove realtà, facendo nuove amicizie e consolidando un legame che va ben oltre l’ambito sportivo.