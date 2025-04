Temps et politique

In vista delle elezioni regionali e comunali di settembre 2025, la Valle d'Aosta sta vivendo un momento politico di grande fermento, segnato da incertezze ma anche da opportunità. Le scelte che i cittadini e i partiti si apprestano a compiere non riguardano solo il presente, ma anche il futuro della regione, e in questo contesto il tempo diventa un concetto centrale. Non solo il passaggio cronologico delle settimane che separano dal voto, ma anche un’opportunità da cogliere e una visione a lungo termine, elementi che riflettono la filosofia dei tre termini greci che meglio definiscono il concetto di tempo: Kronos, Kairos e Aion.

Kronos, il tempo lineare e misurato, rappresenta la dimensione del passato, quella delle scelte compiute nel corso degli anni che hanno portato la Valle d'Aosta a essere quella che conosciamo oggi. L’autonomismo regionale, che ha radici antiche, è sempre stato il motore di molte delle trasformazioni che hanno caratterizzato il nostro territorio. Tuttavia, non possiamo ignorare che questo tempo, sebbene fondamentale, porta con sé le sfide di un modello che, in alcuni casi, sembra aver raggiunto i suoi limiti. Le difficoltà economiche, la necessità di rinnovare la macchina amministrativa e le sfide legate al cambiamento climatico sono problemi che la regione deve affrontare con urgenza. Il passato, seppur ricco di successi, non può essere l'unico faro di orientamento per il futuro.

Ecco che entra in gioco Kairos, il concetto del momento opportuno. La Valle d'Aosta si trova oggi a un bivio: da una parte c’è la possibilità di consolidare l’autonomia acquisita, dall’altra la necessità di rinnovarla, rendendola più moderna e capace di rispondere alle esigenze di una comunità in continuo cambiamento. Le prossime elezioni sono un’occasione da non perdere, un momento che può segnare un cambiamento radicale, soprattutto per chi ha il compito di guidare la regione verso il futuro. Il tempo di prendere decisioni strategiche è ora. Il panorama politico è frammentato, con diverse forze che cercano di intercettare il malcontento popolare e offrire risposte. Gli autonomisti, storicamente i protagonisti di questo processo, sono chiamati a cogliere questa opportunità, rinnovando il loro progetto con nuove idee, risposte concrete e una visione a lungo termine. Se riusciranno a farlo, potranno non solo rafforzare il proprio ruolo ma anche restituire fiducia ai cittadini, dando loro un motivo per credere in un futuro migliore per la regione.

Infine, c’è Aion, il tempo eterno, quello che si proietta nel futuro. Non è solo il tempo che viviamo ora, ma quello che lasceremo in eredità alle generazioni successive. La Valle d'Aosta ha bisogno di una politica che vada oltre l'immediato, capace di pensare in termini di sostenibilità e di lungo periodo. Le sfide future saranno immense, soprattutto in un contesto di cambiamenti globali che richiedono risposte innovative. La Valle, pur preservando le proprie tradizioni e peculiarità, deve guardare oltre l'orizzonte, adottando politiche che siano in grado di garantire un futuro prospero sia dal punto di vista economico che ambientale. L'autonomia, nella sua evoluzione, dovrà rispondere non solo alle esigenze locali ma anche alla necessità di un equilibrio globale. Chi guida la regione dovrà essere capace di progettare una Valle d'Aosta che sia non solo capace di affrontare le sfide di oggi, ma che possa anche garantire un futuro stabile e prospero per i suoi figli.

Il momento che viviamo è critico, e gli autonomisti sono chiamati a un ruolo di leadership in questo processo di trasformazione. La storia della Valle d'Aosta ci insegna che la forza della nostra autonomia risiede nella capacità di evolversi, di adattarsi ai cambiamenti senza perdere di vista la propria identità. Le prossime elezioni regionali e comunali sono il Kairos, il momento da non lasciarsi sfuggire, per rilanciare la regione con un progetto che tenga conto della necessità di innovazione ma che, al contempo, non dimentichi mai le radici che ci rendono unici.

Concludendo, in questo intreccio di tempo passato, opportunità presenti e proiezioni future, la Valle d’Aosta è chiamata a fare una scelta. Non è solo una questione di come amministrare la regione, ma di come progettare il suo futuro. In questo scenario, la politica degli autonomisti dovrà rispondere alla sfida con visione e coraggio, per costruire una Valle d'Aosta che sia forte, sostenibile e capace di affrontare le sfide del futuro con la stessa determinazione con cui ha affrontato quelle del passato.

Tempi e politica

À l'approche des élections régionales et municipales de septembre 2025, la Vallée d'Aoste vit un moment politique de grande effervescence, marqué par des incertitudes mais aussi par des opportunités. Les choix que les citoyens et les partis s'apprêtent à faire ne concernent pas seulement le présent, mais aussi l'avenir de la région, et dans ce contexte, le temps devient un concept central. Il ne s'agit pas seulement du passage chronologique des semaines qui séparent du vote, mais aussi d'une opportunité à saisir et d'une vision à long terme, des éléments qui reflètent la philosophie des trois termes grecs qui définissent le mieux le concept du temps : Kronos, Kairos et Aion.

Kronos, le temps linéaire et mesuré, représente la dimension du passé, celle des choix effectués au fil des années qui ont permis à la Vallée d'Aoste d’être ce qu’elle est aujourd’hui. L'autonomisme régional, qui a des racines anciennes, a toujours été le moteur de nombreuses transformations qui ont marqué notre territoire. Cependant, il ne faut pas ignorer que ce temps, bien qu'essentiel, comporte les défis d'un modèle qui, dans certains cas, semble avoir atteint ses limites. Les difficultés économiques, la nécessité de renouveler la machine administrative et les défis liés au changement climatique sont des problèmes que la région doit affronter avec urgence. Le passé, bien que riche de succès, ne peut être le seul phare d'orientation pour l'avenir.

C’est ici qu’intervient Kairos, le concept du moment opportun. La Vallée d'Aoste se trouve aujourd'hui à un carrefour : d’un côté, il y a la possibilité de consolider l'autonomie acquise, de l'autre, la nécessité de la renouveler, de la rendre plus moderne et capable de répondre aux besoins d’une communauté en constante évolution. Les prochaines élections représentent une occasion à ne pas manquer, un moment qui peut marquer un changement radical, surtout pour ceux qui ont pour tâche de guider la région vers l’avenir. Le moment de prendre des décisions stratégiques est maintenant. Le panorama politique est fragmenté, avec différentes forces cherchant à capter le mécontentement populaire et à offrir des réponses. Les autonomistes, protagonistes historiques de ce processus, sont appelés à saisir cette opportunité, en renouvelant leur projet avec de nouvelles idées, des réponses concrètes et une vision à long terme. S'ils réussissent, ils pourront non seulement renforcer leur rôle mais aussi redonner confiance aux citoyens, leur donnant ainsi une raison de croire en un avenir meilleur pour la région.

Enfin, il y a Aion, le temps éternel, celui qui se projette dans l'avenir. Il ne s'agit pas seulement du temps que nous vivons aujourd’hui, mais de ce que nous laisserons en héritage aux générations futures. La Vallée d'Aoste a besoin d'une politique qui dépasse l'immédiateté, capable de penser en termes de durabilité et de long terme. Les défis à venir seront immenses, surtout dans un contexte de changements mondiaux qui exigent des réponses innovantes. La Vallée, tout en préservant ses traditions et ses spécificités, doit regarder au-delà de l'horizon, en adoptant des politiques capables de garantir un avenir prospère, tant sur le plan économique qu'environnemental. L'autonomie, dans son évolution, devra répondre non seulement aux besoins locaux, mais aussi à la nécessité d'un équilibre global. Ceux qui guideront la région devront être capables de concevoir une Vallée d'Aoste qui soit non seulement apte à affronter les défis d’aujourd’hui, mais qui puisse aussi garantir un avenir stable et prospère pour ses enfants.

Le moment que nous vivons est crucial, et les autonomistes sont appelés à un rôle de leadership dans ce processus de transformation. L'histoire de la Vallée d'Aoste nous enseigne que la force de notre autonomie réside dans sa capacité à évoluer, à s'adapter aux changements sans jamais perdre de vue son identité. Les prochaines élections régionales et municipales représentent Kairos, le moment à ne pas manquer, pour relancer la région avec un projet qui prenne en compte la nécessité d'innovation, mais qui, en même temps, ne perde jamais de vue les racines qui nous rendent uniques.

En conclusion, dans cet entrelacs de temps passé, d'opportunités présentes et de projections futures, la Vallée d'Aoste est appelée à faire un choix. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment administrer la région, mais de savoir comment en concevoir l'avenir. Dans ce scénario, la politique des autonomistes devra répondre au défi avec vision et courage, pour construire une Vallée d'Aoste qui soit forte, durable et capable d'affronter les défis du futur avec la même détermination qu'elle a déployée pour affronter ceux du passé.