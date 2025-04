PAPA: la Chiesa non è fatta di maggioranze o minoranze, ma di un popolo in cammino

Isabella H. de Carvalho – VN

“La gioia cristiana non è mai esclusiva, ma sempre inclusiva, è per tutti”. È questo il pensiero che il Papa rivolge ai partecipanti alla seconda Assemblea Sinodale delle Chiese in Italia, riuniti in Vaticano dal 31 marzo al 3 aprile. In un messaggio firmato il 28 marzo ma pubblicato oggi, Francesco ricorda che la vera gioia “non è una facile allegria, non nasce da comode soluzioni ai problemi, non evita la croce, ma sgorga dalla certezza che il Signore non ci lascia mai soli”. Di questa vicinanza di Dio, il Pontefice assicura di averne fatto esperienza personalmente durante il “ricovero in ospedale, e ora in questo tempo di convalescenza”.

Un popolo in cammino

“La gioia cristiana è affidamento a Dio in ogni situazione della vita”, ribadisce ancora il Papa nel testo, sottolineando che essa è “dono” che viene dal Signore. Questa gioia “si compie nelle pieghe della quotidianità e nella condivisione” ed è caratterizzata dai “larghi orizzonti” e “uno stile accogliente”, scrive ancora Francesco. “La Chiesa non è fatta di maggioranze o minoranze, ma del santo popolo fedele di Dio che cammina nella storia illuminato dalla Parola e dallo Spirito”. Da qui una chiamata ai partecipanti a lasciarsi “guidare dall’armonia creativa che è generata dallo Spirito Santo” nel votare le Proposizioni che sono “snodo per il futuro delle Chiese in Italia”.

Anni di discernimento

Il tema della gioia è al centro dei lavori degli oltre mille partecipanti, tra vescovi, delegati delle Diocesi e invitati, riuniti per votare le Proposizioni dal titolo “Perché la gioia sia piena”. Si tratta delle proposte e delle idee emerse in questi anni di discernimento e cammino sinodale, iniziato nel 2021. Al termine dell’assemblea le Proposizioni saranno consegnate ai vescovi delle singole diocesi perché possano formulare orientamenti per le Chiese locali ma anche per i servizi della Conferenza Episcopale italiana.