"Sacerdoti felici", il Papa incontra i responsabili della pastorale vocazionale

In occasione del Giubileo dei Seminaristi e dei Sacerdoti, il Dicastero per il Clero promuove un importante momento di incontro, riflessione e condivisione dal titolo "Sacerdoti felici - Vi ho chiamato amici” (Gv 15,15), appuntamento internazionale con la presenza di Papa Leone XIV, rivolto a tutti coloro che sono impegnati nella pastorale vocazionale e nella formazione nei seminari. L’evento si terrà giovedì 26 giugno 2025, dalle ore 15 alle 18, presso l’Auditorium Conciliazione, in Via della Conciliazione 4. Il titolo scelto per l’incontro, tratto dal Vangelo di Giovanni – “Vi ho chiamato amici” (Gv 15,15) – intende richiamare il cuore della vocazione sacerdotale come amicizia con Cristo Buon Pastore e servizio gioioso al Popolo di Dio, nella scoperta e realizzazione della chiamata del Maestro, che è prima di tutto una chiamata alla felicità.

L’incontro sarà aperto da un momento di preghiera e dal saluto del cardinale Lazzaro You Heung sik, prefetto del Dicastero per il Clero, che introdurrà i lavori sottolineando il valore di questo spazio nell’Anno giubilare della speranza. Seguirà una prima sessione dedicata a cinque esperienze significative di pastorale vocazionale, che offriranno uno sguardo globale sulle buone pratiche in atto nei diversi continenti. Don José Alberto Estrada García, già segretario per la Pastorale Vocazionale della Conferenza Episcopale del Messico, presenterà l’esperienza del Centro diocesano vocazionale di Monterrey come esempio concreto di accompagnamento vocazionale a livello locale.

Per l’Italia, interverrà don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni, con una presentazione di varie dimensioni della pastorale vocazionale in atto nel Paese. Dall’Argentina, la dottoressa Maria Lía Zervino illustrerà un’esperienza di pastorale giovanile missionaria che genera chiamate al sacerdozio, alla vita consacrata e al matrimonio cristiano. Per l’Irlanda, la dottoressa Maura Murphy, direttore generale e co-fondatrice di Holy Family Mission, porterà la sua testimonianza su una sorprendente rinascita vocazionale partita dagli stessi giovani: da un minimo storico di 12 seminaristi, oggi si registra una crescita significativa con oltre 35 giovani in cammino. Per la Spagna, dove è stato avviato un nuovo progetto di pastorale vocazionale, ci sarà don Florentino Pérez Vaquer, direttore del Segretariato Sottocommissione Episcopale per i Seminari della Conferenza Episcopale Spagnola.

Cuore dell’incontro “Sacerdoti Felici” sarà l’intervento di Papa Leone XIV, un tempo di ascolto e riflessione sul senso della vocazione sacerdotale oggi, sulla sua bellezza e sulla chiamata alla santità e alla comunione nella quotidianità del ministero. A seguire, un probabile spazio di dialogo, con domande, testimonianze e scambio di esperienze.

Seguirà la seconda parte dell’incontro, dedicata a cinque esempi di buone pratiche nella formazione iniziale dei seminaristi. Dall’Africa arriveranno testimonianze su come, in un contesto di abbondanza vocazionale, si sta puntando su un serio discernimento e una formazione solida, anche attraverso l’articolazione dei grandi seminari in piccole comunità di vita e l’inserimento del lavoro manuale come strumento educativo, specie in contesti di povertà. Le Filippine offriranno l’esempio del Seminario Immacolata Concezione di Malolos, che promuove una formazione integrale, partecipativa e missionaria, fortemente legata alle piccole comunità ecclesiali di base. La Colombia presenterà l’esperienza del Seminario conciliare San Carlo della diocesi di Socorro e San Gil che si articola in cinque piccole comunità che vivono in altrettante casette disposte attorno a un edificio centrale con la cappella, quale segno della presenza viva di Gesù tra loro. Dal Brasile, si parlerà dei Consigli missionari dei seminaristi, una rete nazionale che comprende oltre 110 realtà locali, promotrici di esperienze missionarie, incontri formativi e un convegno nazionale triennale. Infine, dagli Stati Uniti, verrà presentata l’esperienza della diocesi di Wichita (Kansas), riconosciuta come modello esemplare per un approccio alla formazione che attira molte vocazioni.

Veglia a San Pietro

L’evento si propone non solo come un momento formativo e informativo, ma anche come occasione fraterna di incontro tra sacerdoti, formatori, religiosi, religiose e laici impegnati nella formazione iniziale e nella pastorale vocazionale. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 18, per partecipare alla Veglia vocazionale prevista nella Basilica di San Pietro.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi attraverso il sito ufficiale del Dicastero per il Clero www.clerus.va, fino ad esaurimento posti