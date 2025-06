Almanach de lundi 23 juin Joseph Cafasso

📅 Agenda del Vescovo – Giugno 2025

Gli impegni mensili di Mons. Franco Lovignana

Anche nel mese di giugno il Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, sarà impegnato in numerosi appuntamenti pastorali, istituzionali e formativi. Tra le tappe principali spiccano le cresime in diverse parrocchie della diocesi, la Veglia di Pentecoste in Cattedrale, l’ordinazione diaconale di Simone Garavaglia e la partecipazione a vari momenti pubblici, tra cui celebrazioni civili, incontri con associazioni e pellegrinaggi. Non mancano poi gli impegni fuori Valle, legati ai lavori della Conferenza Episcopale Italiana.

Ecco nel dettaglio l’agenda di giugno 2025.

🗓 Agenda di Mons. Lovignana – Giugno 2025

Martedì 24 giugno

🇻🇦 Roma

Riunione del Consiglio affari giuridici della CEI

Mercoledì 25 giugno

🎉 Parrocchia di Saint-Martin – pomeriggio

Incontro con l’Estate Ragazzi

Giovedì 26 giugno

🏛 Seminario Maggiore – ore 17.00

Riunione gruppo di lavoro per il Proprio diocesano

Venerdì 27 giugno

📚 Forte di Bard – ore 21.00

Conferenza I santi della montagna di Mons. Melchor Sanchez de Toca

Sabato 28 giugno

⛪ Collegiata di Sant’Orso – ore 18.30

S. Messa in onore della beata Nemesia Valle

La Chiesa celebra San Giuseppe Cafasso Sacerdote

Nasce a Castelnuovo d'Asti nel 1811, frequenta le scuole pubbliche al suo paese e poi entra nel Seminario di Chieri (Torino). E' di salute malferma, ma sacerdote già a 22 anni, e con un solido ascendente sui compagni. Viene accolto dal teologo Luigi Guala nel convitto ecclesiastico da lui aperto a Torino. Questi lo spinge a compiere opera di catechesi verso i giovani muratori e i carcerati, poi lo vuole a fianco nella cattedra di teologia morale. In 24 anni di insegnamento Giuseppe forma generazioni di sacerdoti, dedicandosi anche ad un'intensa opera pastorale verso tutti bisognosi: condivide le ore estreme con i condannati a morte ed opera tra i carcerati, cui non fa mancare buone parole e sigari, includendo nel suo servizio anche l'aiuto alle famiglie e il soccorso ai dimessi. Succeduto al Guala, ne perfeziona l'opera, rifiutando sempre ogni titolo onorifico. Grande amico di don Giovanni Bosco (che lo definirà «modello di vita sacerdotale»), lo aiuta materialmente e moralmente nella sua missione. Papa Pio XII lo ccanonizzò il 22 giugno 1947.

Il sole sorge alle ore 5,41 e tramonta alle ore 21,24

" La politica non è solo l'arte del possibile, ma l'arte del giusto. Quando dimentica l'uomo concreto, smette di essere servizio e diventa potere." (Papa Leone XIV)

Questa affermazione di Papa Leone XIV sottolinea che la politica dovrebbe essere un servizio orientato al bene comune, non un mezzo per esercitare potere. Quando la politica si allontana dai bisogni reali delle persone, perde la sua essenza e rischia di diventare un fine in sé. Il Papa ci invita a ricordare che ogni decisione politica dovrebbe mettere al centro l'uomo e la sua dignità.