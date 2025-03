Autonomistes... et basta

In Valle d'Aosta, non c'è spazio per mezze misure quando si parla di autonomia. O si è autonomisti, oppure si cerca di scopiazzare i partiti nazionali, tentando invano di adattare logiche e visioni che non appartengono a questa terra, alla sua gente e alla sua cultura. L'autonomia non è un'etichetta che si può indossare a piacimento, ma una scelta di cuore, di orgoglio e di consapevolezza profonda.

I partiti nazionali – siano essi di destra o di sinistra – seguono regole e dinamiche che non possono comprendere appieno le esigenze di una comunità come quella valdostana. Questi partiti sono lontani dalle reali necessità della nostra terra, che ha una sua identità, una sua lingua, una sua cultura da preservare. Eppure, ci sono ancora quelli che tentano di imitare le grandi forze politiche italiane, come se un’identità e una storia come la nostra potessero essere riassunte in slogan nazionali che non ci appartengono.

Gli autonomisti non sono né di destra né di sinistra. Gli autonomisti sono semplicemente autonomisti e basta. Questo non significa non voler dialogare con altri, ma avere ben chiaro il principio che la nostra autonomia è un valore fondante e inalienabile. Chi è autonomista guarda al futuro della propria gente, non all’agenda di partiti lontani da noi, ma soprattutto non cerca scorciatoie o compromessi con poteri centrali che ci trattano come una delle tante periferie da gestire.

L’autonomia è una questione che riguarda la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra etnia. È una protezione contro l’omologazione che rischia di cancellare la nostra unicità. Non possiamo permetterci di seguire logiche politiche che ignorano la nostra storia e le nostre peculiarità. L’autonomia è un valore che va difeso con fermezza e con la consapevolezza che solo noi possiamo decidere del nostro futuro, senza essere condizionati dalle pressioni politiche di Roma, Milano o Torino.

I padri fondatori dell’autonomia valdostana sono i veri protagonisti di questa lotta che ha permesso alla Valle di raggiungere il suo statuto speciale. Uomini che, con passione e determinazione, hanno scritto la nostra storia, lottando per la protezione della nostra identità. Figure come Auguste Petigat, che con visione e coraggio ha anticipato i tempi, Aimé Berthet e Lino Binel, che hanno saputo dare una struttura solida alle rivendicazioni autonomiste, o Frédéric Chabod, Émile Chanoux e Albert Deffeyes, che hanno messo al centro la difesa dei diritti della nostra gente e delle nostre tradizioni. E come dimenticare César Ollietti (Mésard), la cui tragica morte ha segnato un punto di non ritorno nella lotta per la nostra autonomia? O il Can. Joseph Bréan e il Can. Maxime Durand, che nella loro missione religiosa si sono fatti portatori di un messaggio di autogoverno per la nostra gente?

Questi uomini non si sono fermati davanti alle difficoltà e hanno saputo guardare oltre, puntando sempre a un futuro in cui la Valle d'Aosta fosse protagonista del proprio destino. Séverin Caveri, con il suo instancabile lavoro, Ernest Page e Alessandro Passerin d'Entrèves sono solo alcune delle figure che hanno dato vita a un progetto autonomista che oggi rappresenta una risorsa inestimabile.

L’autonomia non è un privilegio, ma un diritto inalienabile, come ha sempre ribadito René Dufour, uno dei più grandi difensori della nostra causa, che ha sottolineato come la nostra autonomia fosse una condizione essenziale per la sopravvivenza culturale e sociale della nostra comunità. Oggi, quando ascoltiamo chi vuole ridurre il valore di questo principio o svuotarlo di contenuti, dobbiamo ricordare il sacrificio e la determinazione di questi uomini che ci hanno dato una terra dove la lingua, la cultura e l'identità valdostane sono difese da una legge speciale che ci rende diversi, ma non per questo inferiori. La loro visione, la loro speranza per il futuro della Valle, è la nostra forza.

Oggi, come allora, l'autonomia è la nostra forza, la nostra ragion d'essere. E se vogliamo davvero proteggere questa forza, dobbiamo essere autonomisti con ogni fibra del nostro essere, senza cercare di adattarci a modelli esterni. La politica valdostana deve essere pensata, costruita e vissuta dalla nostra gente, per il nostro popolo, sempre e solo nell’interesse della nostra terra.

In un mondo che cambia, la nostra autonomia è l’unico patrimonio che non possiamo permetterci di perdere. Ed è per questo che, in Valle, non c'è spazio per chi cerca di copiare o emulare i partiti nazionali. Qui, o si è autonomisti o non si è nulla. E noi vogliamo continuare a essere, orgogliosamente, autonomisti. Con la stessa determinazione dei padri fondatori che ci hanno insegnato a guardare avanti, senza mai dimenticare chi siamo e da dove veniamo.

Autonomisti... e basta

En Vallée d'Aoste, il n'y a pas de place pour les demi-mesures quand il s'agit d'autonomie. Soit on est autonomiste, soit on essaie de copier les partis nationaux, en tentant vainement d'adapter des logiques et des visions qui n'appartiennent pas à cette terre, à son peuple et à sa culture. L'autonomie n'est pas une étiquette que l'on peut porter à sa guise, mais un choix de cœur, de fierté et de profonde conscience.

Les partis nationaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, suivent des règles et des dynamiques qu'ils ne peuvent pas pleinement comprendre les besoins d'une communauté comme la nôtre. Ces partis sont loin des véritables nécessités de notre terre, qui possède sa propre identité, sa propre langue et sa propre culture à préserver. Et pourtant, il y en a encore qui tentent d'imiter les grandes forces politiques italiennes, comme si une identité et une histoire comme la nôtre pouvaient se résumer à des slogans nationaux qui ne nous appartiennent pas.

Les autonomistes ne sont ni de droite ni de gauche. Les autonomistes sont simplement autonomistes, et basta. Cela ne signifie pas refuser le dialogue avec les autres, mais avoir bien clair le principe que notre autonomie est une valeur fondatrice et inaliénable. Un autonomiste regarde l'avenir de son propre peuple, et non l'agenda de partis éloignés de nous, et surtout ne cherche pas de raccourcis ni de compromis avec des pouvoirs centraux qui nous traitent comme une périphérie parmi d'autres à gérer.

L'autonomie est une question qui concerne notre culture, nos traditions, notre éthnie. Elle est une protection contre l'homogénéisation qui risque d'effacer notre unicité. Nous ne pouvons pas nous permettre de suivre des logiques politiques qui ignorent notre histoire et nos particularités. L'autonomie est une valeur qui doit être défendue avec fermeté et avec la conscience que nous seuls pouvons décider de notre avenir, sans être influencés par les pressions politiques de Rome, Milan ou Turin.

Les pères fondateurs de l'autonomie valdôtaine sont les véritables protagonistes de cette lutte qui a permis à la Vallée d'atteindre son statut spécial. Des hommes qui, avec passion et détermination, ont écrit notre histoire, luttant pour la protection de notre identité. Des figures comme Auguste Petigat, qui, avec vision et courage, a anticipé les temps, Aimé Berthet et Lino Binel, qui ont su donner une structure solide aux revendications autonomistes, ou Frédéric Chabod, Émile Chanoux et Albert Deffeyes, qui ont mis au centre la défense des droits de notre peuple et de nos traditions. Et comment oublier César Ollietti (Mésard), dont la mort tragique a marqué un tournant dans la lutte pour notre autonomie ? Ou le Can. Joseph Bréan et le Can. Maxime Durand, qui, dans leur mission religieuse, ont porté un message d'autogouvernance pour notre peuple ?

Ces hommes ne se sont pas arrêtés devant les difficultés et ont su regarder au-delà, visant toujours un avenir où la Vallée d'Aoste serait maîtresse de son propre destin. Séverin Caveri, avec son travail inlassable, Ernest Page et Alessandro Passerin d'Entrèves ne sont que quelques-unes des figures qui ont donné naissance à un projet autonomiste qui aujourd'hui représente une ressource inestimable.

L'autonomie n'est pas un privilège, mais un droit inaliénable, comme l'a toujours souligné René Dufour, l'un des plus grands défenseurs de notre cause, qui a souligné que notre autonomie était une condition essentielle pour la survie culturelle et sociale de notre communauté. Aujourd'hui, lorsque nous entendons ceux qui veulent réduire la valeur de ce principe ou le vider de son contenu, nous devons nous souvenir du sacrifice et de la détermination de ces hommes qui nous ont donné une terre où la langue, la culture et l'identité valdôtaines sont protégées par une loi spéciale qui nous rend différents, mais pas inférieurs. Leur vision, leur espoir pour l'avenir de la Vallée, est notre force.

Aujourd'hui, comme alors, l'autonomie est notre force, notre raison d'être. Et si nous voulons vraiment protéger cette force, nous devons être autonomistes avec chaque fibre de notre être, sans chercher à nous adapter à des modèles externes. La politique valdôtaine doit être pensée, construite et vécue par notre peuple, pour notre peuple, toujours et uniquement dans l'intérêt de notre terre.

Dans un monde qui change, notre autonomie est le seul patrimoine que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Et c'est pour cela qu'en Vallée, il n'y a pas de place pour ceux qui cherchent à copier ou à émuler les partis nationaux. Ici, soit on est autonomiste, soit on n'est rien. Et nous voulons continuer à être, fièrement, autonomistes. Avec la même détermination que les pères fondateurs qui nous ont appris à regarder vers l'avenir, sans jamais oublier qui nous sommes et d'où nous venons.