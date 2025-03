Interventi del Soccorso Alpino Valdostano nel pomeriggio di oggi

Il primo intervento è stato effettuato nel massiccio del Monte Rosa, nella zona della Porta Nera, a circa 3700 metri di altitudine. La chiamata di soccorso è stata ricevuta tramite il NUE 112, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, da parte di uno scialpinista che riferiva di aver perso il contatto con il proprio compagno. A complicare la situazione, la telefonata si è interrotta, rendendo difficile determinare con precisione se l'incidente fosse avvenuto sul versante italiano o su quello svizzero. Inoltre, a causa delle condizioni meteo avverse sul lato italiano, non è stato possibile il decollo dell'elicottero SA1.

Il Soccorso Alpino Svizzero ha effettuato un sorvolo sull'area elvetica, ma senza esito positivo. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco sono riusciti a ristabilire il contatto telefonico con gli scialpinisti, che hanno confermato di trovarsi insieme, illesi, ma molto preoccupati e in difficoltà. È stato loro consigliato di non muoversi e di restare in sicurezza.

Successivamente, sono partite due squadre via terra per raggiungere i ragazzi. Una squadra era composta da due operatori del Soccorso Alpino Valdostano (SAV) e due del Soccorso Alpino Guardia di Finanza (SAGF), mentre l'altra includeva un membro del SAV e una guida svizzera. Grazie all'impegno delle squadre, una delle due ha raggiunto i ragazzi, che sono stati trovati in buone condizioni fisiche. L'intervento è stato completato con successo e concluso da poco.

Poco dopo, intorno alle 14.30, il Soccorso Alpino Valdostano è stato nuovamente chiamato per un altro intervento, questa volta sotto il Col Flassin, a quota 2390 metri, dove una persona era stata coinvolta in una valanga. Il soccorso ha confermato che la vittima, di nazionalità francese, era già stata estratta dalla neve dai compagni e trasportata in pronto soccorso. Le sue condizioni sono risultate non gravi, ma sono attualmente in fase di valutazione diagnostica.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha quindi gestito con successo entrambe le emergenze, assicurando la sicurezza degli infortunati e garantendo il pronto intervento nonostante le difficoltà logistiche e meteo.