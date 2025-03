ÉVANGILE DE DIMANCHE: URGENCE DE CONVERSION POUR LE TEMPS PRÉSENT

Le carême est un mouvement intérieur de conversion, un véritable éxode du coeur vers la Pâque. Dieu voit notre misère et prend la décision irrévocable de nous délivrer. Cependant, dans cette oeuvre grandiose, Dieu n'agit pas seul. Il nous implique et nous prend au sérieux. Moïse sera choisi sur la montagne du Seigneur pour être son instrument et son interlocuteur. La demande que l'homme porte en lui-même est la suivante: si Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour selon les paroles du Psaume 102, pourquoi laisse-t-il le mal triompher? D'où vient-il? Comment vivre le temps présent marqué par des signes de violence et de crise écologique? Jésus répond: "Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous".

1. DIEU VOIT, ENTEND ET AGIT.

Dieu dit: "J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte, et j'ai entendu ses cris. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant donc, va! Je t'envoie chez Pharaon: tu feras sortir d'Égypte mon peuple".

Mais, qui est ce personnage qui reçoit du Seigneur cette mission impossible pour un mortel? C'est Moïse, un fugitif, un homme vulnérable, étranger dans la terre de Madiane. La divine providence, fait que l'impossible devienne possible et que tout soit orienté vers le bien. Saint Augustin, dans son livre intitulé "De ordine", dit que le monde est comme "un tableau mosaïque qui est compris dans l'ensemble et non dans l'isolement de ses parties"(De ordine,1,1,1-2,3). Dans cette vision, le mal apparent concourt au bien, et "rien n'arrive en dehors de l'ordre".

Moïse, le pasteur du troupeau de Jéthro, ne savait pas que Dieu l'avait destiné à une autre mission, celle de devenir pasteur et libérateur de son peuple. En lui il sent une voix indéfinissable, indiscernable qui murmure au fond de son coeur: "Ascende superius! Va plus loin! Traverse le désert de tes peines! Ne sois pas découragé, terrassé par ta condition de réfugié, va au-delà du désert de ton désespoir". C'est le Seigneur qui le guide par sa force providentielle et qui l'attend. Quand nous affrontons la solitude de la vie, quand les horizons semblent fermés, Dieu est avec nous sans nous en rendre compte.

2. LE NOM MYSTÉRIEUX DE DIEU.

Sur cette montagne sainte, Dieu apparaît dans une théophanie (manifestation cosmique). Moïse voit le buisson qui brûle sans se consumer. Ce signe majéstueux révèle d'une part que Dieu "est tel que rien de plus grand ne peut être pensé" (id quo maius cogitari nequit) selon saint Anselme d'Aoste. D'autre part, Dieu brûle d'amour sans perdre sa nature.

Ce phénomène inhabituel crée chez Moïse le double sentiment, l'attrait et la crainte (mysterium tremendum et fascinandum), qu'il est obligé d'enlever ses sandales sous l'ordre de "l'Invisible-Présent".

Dieu l'appela au milieu du buisson: "Moise! Moise!". Dieu nous appelle par notre nom en vue d'une mission, d'un nouveau destin. Par conséquent, nous ne pouvons pas vivre dans l'anonymat aux yeux de Dieu.

Dieu révèle son nom à Moïse, un nom mystérieux, "Je Suis qui je suis". Tu diras aux fils d'Israël: "Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est "JE-SUIS". Le Je-Suis est le Dieu de nos pères, connu par ses exploits dans l'histoire. Ce double nom qui révèle la transcendance de Dieu et son immanence, montre que Dieu de nos pères est en même temps le "Tout- Loin, Tout-Proche".

Son nom doit être sanctifié et ne doit pas être prononcé en vain.

3. APPEL À LA CONVERSION.

Il ne suffit pas de connaître le nom de Dieu pour faire sa volonté. Il faut se convertir à lui. L'évangile comprend deux parties: la première insiste sur l'urgence de la conversion, la seconde est la patience de Dieu à travers la parabole du figuier stérile. Ce temps présent est un temps de grâce pour quitter notre état d'aversion pour nous ouvrir à la conversion. Jésus dit: "Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même". Le contexte de cette parole est douloureux. Pilate venait de massacrer les galiléens qui offraient leurs sacrifices dans le temple. L'autre événement tragique est la chute de la tour du temple de Siloé qui a tué dix-huit personnes. Y a-t-il un lien entre ces maux et le problème du péché ou mal moral? Pourquoi Dieu sensible à nos misères semble laisser des sanguinnaires triompher dans leurs actions inhumaines? Si Dieu est juste, pourquoi permet-il que les méchants prospèrent, alors que le juste est persécuté? "Se Deus iustus, unde malum"(Si Dieu est juste, d'où vient le mal)?

L'enseignement de Jésus est réaliste. Premièrement, la religion n'est pas la garantie pour cette vie terrestre. Deuxièmement, il corrige la vision erronnée du déterminisme du salut, car Il n'y a pas relation directe et précise entre la faute et les calamités naturelles ou les atrocités de guerre. Jésus interroge: "Pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs que les autres pour avoir subi un tel sort"? Il répond: "Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même". Jésus nous invite à veiller et à faire attention aux signes du temps présent. Il ne faut donc pas retarder le temps de la conversion, car à chaque jour suffit sa peine.

Saint Paul écrit dans la seconde lecture: "Ainsi donc, celui qui se croit solide qu'il fasse attention à ne pas tomber". Les catastrophes naturelles ou les violences que les hommes subissent ne sont pas des sanctions de Dieu. Toutefois, Dieu les permet, pour qu'il nous serve de leçon. La conversion signifie le renoncement à l'iniquité individuelle, collective et structurelle. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez vous aussi oh puissants de la terre qui veulent transformer le monde en un vaste cimétière. Dans ces actions exécrables, ignobles, "Dieu est innocent" (Platon, République).

4.PRIÈRE DE CONFIANCE AU DÉSERT DE LA VIE

Dieu notre Père, Tu n'es pas un Dieu indeterminé, mais le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Viens a nos secours contre les puissances de l'iniquité qui se déchainent en notre temps. Écoute les cris des orphelins, des veuves, des réfugiés et de toutes les personnes sans défense de Gaza, du Congo Démocratique, d'Ukraine et de tous les pays menacés par les guerres, la famine et les catastrophes naturelles. Seigneur, Tu n'est pas seulement JE-SUIS, Tu es aussi LE "JE SUIS AVEC NOUS", L'EMMANUEL, en ton Fils Jésus Christ. En Toi notre espérance et notre joie. Mieux vaut s'appuyer sur Toi que de compter sur les hommes. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés, Amen.



Bon dimanche de carême frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.