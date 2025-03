Valanga a Breuil Cervinia: Intervento del Soccorso Alpino per una sciatrice illesa e un altro soccorso in condizioni non gravi

Questa mattina è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano a seguito di un incidente causato da una valanga nella zona del Furgen, nel versante italiano di Breuil Cervinia. L’elicottero SA1, che stava già decolando per un altro intervento, è stato dirottato sulla valanga per prestare soccorso. Durante il volo, l'elicottero ha effettuato una fermata per imbarcare l'unità cinofila, fondamentale per le operazioni di ricerca e soccorso in caso di distacchi nevosi.

Sul luogo dell'incidente, la persona coinvolta, una donna di nazionalità italiana, era già stata individuata e disseppellita dai suoi compagni di escursione. Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite gravi. Tuttavia, durante la caduta, ha perso il materiale sciistico, impedendole di rientrare autonomamente alla base. A causa di questa difficoltà, è stata trasportata a Cervinia per ricevere assistenza.

Nel corso dell'intervento, SA1 ha effettuato un ulteriore volo di soccorso per un’altra persona coinvolta, le cui condizioni sono state valutate non gravi. Questo episodio sottolinea ancora una volta i rischi legati alle escursioni in alta montagna, soprattutto nelle aree soggette a instabilità del manto nevoso. La valanga è sempre un pericolo imminente in zone come quella del Furgen, dove le condizioni meteo e il terreno possono rapidamente cambiare, mettendo a rischio la sicurezza di chi si avventura senza le adeguate precauzioni.

Gli esperti raccomandano sempre di essere ben equipaggiati e di consultare le previsioni meteo e i bollettini valanghe prima di intraprendere escursioni in alta montagna, nonché di muoversi in gruppi e di essere pronti a intervenire in caso di emergenza. In situazioni come questa, la tempestività dell'intervento e la presenza di personale specializzato come quello del Soccorso Alpino sono fondamentali per la sicurezza degli escursionisti.