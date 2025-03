Nuovo Direttivo per l'Avis di Fénis, un impegno sempre più forte per la solidarietà e la donazione

L'Avis di Fénis ha recentemente formato il nuovo direttivo che guiderà l'associazione nel prossimo quadriennio. Questo importante passaggio segna un momento di rinnovamento e rafforzamento dell’impegno verso la comunità, continuando a sensibilizzare sulla fondamentale causa della donazione di sangue. Il gruppo che si è appena insediato è composto da persone di grande dedizione, pronte a lavorare insieme per promuovere e ampliare la cultura della donazione nella zona.

Donare il sangue è un gesto che può salvare vite, e il lavoro dell’Avis è cruciale per garantire che il sistema sanitario abbia a disposizione le risorse necessarie per rispondere alle emergenze. Ogni donazione non è solo un atto di solidarietà, ma un contributo concreto alla vita di chi si trova in situazioni di estrema necessità. È fondamentale che la comunità prenda coscienza del valore di questo gesto, non solo per l'immediata disponibilità di sangue, ma anche per l’effetto positivo che ha sulla sensibilizzazione delle persone verso la cura degli altri.

La nuova presidente, Marta Perruquet, affiancata dalla vice presidente Monica Stevenin e dagli altri membri del direttivo, rappresenta una garanzia per la continuità di un progetto che da anni si distingue per il suo impegno nel sociale. Il gruppo, che include anche Noah Pucci, Alessio Perruquet, Enrico Perruquet, Claudio Quaglia, Enrico Romano, Sylvie Cerise, Maurizio Ferrero e Thierry Pivot, è pronto ad affrontare le sfide future, lavorando insieme per coinvolgere sempre più persone nella causa della donazione.

In un mondo che a volte può sembrare frenetico e indifferente, iniziative come quella dell’Avis di Fénis sono un faro di speranza. Ogni donazione, piccola o grande che sia, ha un impatto profondo sulla vita di molte persone, ed è essenziale che l'associazione continui a crescere, ad attrarre nuovi donatori e a sensibilizzare le generazioni future. La solidarietà che nasce da gesti come questo è la base per costruire una società più unita e attenta alle necessità degli altri, un valore che l'Avis di Fénis porta avanti con determinazione e passione.