Modifiche alla circilazione nei pressi del Beauregard

A partire da lunedì 24 marzo e fino a venerdì 28 marzo, verranno apportate modifiche temporanee alla circolazione in via Vaccari, per consentire il proseguimento dei lavori di messa in sicurezza di un tratto del canale del Rû Baudin. In particolare, la strada sarà chiusa nel tratto a Est (direzione Saint-Christophe) in corrispondenza dell’uscita delle ambulanze dal presidio ospedaliero Beauregard.

Durante il periodo di chiusura, saranno affissi cartelli informativi per segnalare le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi. Sarà comunque garantito il transito ai residenti della zona, nonché ai mezzi di soccorso e di polizia, che potranno transitare per raggiungere le abitazioni o per gli interventi di emergenza.

Il parcheggio su più livelli dell’ospedale Beauregard rimarrà accessibile da Ovest (Aosta), mentre la società di trasporto pubblico Svap provvederà ad adattare la linea n. 3, mantenendo comunque il servizio con alcune modifiche alla tratta.

Gli utenti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni stradali e a rispettare le deviazioni previste per il corretto svolgimento dei lavori e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.