Un'opportunità per Aosta: un programma di formazione per gli 'ambasciatori della città' ispirato all'iniziativa di Ivrea

Il ciclo di formazione promosso dal Comune di Ivrea ha visto il suo coronamento lunedì 17 marzo con una visita guidata della città storica e del sito patrimonio mondiale dell'umanità, segnando la conclusione di un'iniziativa mirata a sensibilizzare e coinvolgere gli operatori dell'accoglienza e i commercianti locali. Questo programma, finanziato con fondi del Ministero del Turismo, è stato lanciato lo scorso novembre e ha offerto corsi su temi rilevanti per il settore turistico, come l’uso dei Social network, l’intelligenza artificiale, il marketing territoriale e la gestione della comunicazione con i clienti. Inoltre, è stato anche previsto un corso di lingua inglese per migliorare l’accoglienza turistica.

Il successo di questa iniziativa a Ivrea potrebbe essere un modello per altre realtà, come quella di Aosta, che potrebbero trarne ispirazione per avviare iniziative simili. L’Amministrazione comunale di Aosta potrebbe infatti considerare l’implementazione di un programma formativo rivolto agli operatori locali, allo scopo di rafforzare il ruolo degli “ambasciatori della città” e promuovere una cultura dell’accoglienza che valorizzi non solo il patrimonio storico e culturale, ma anche le attività economiche legate al turismo. La formazione sarebbe un’opportunità per i commercianti e gli operatori del settore di acquisire competenze sui nuovi strumenti di comunicazione e marketing, aumentando così la visibilità della città e rendendola ancora più attraente per i visitatori.

Un’iniziativa di questo tipo potrebbe contribuire significativamente a rafforzare il turismo a Aosta, facendo leva sulle risorse locali e promuovendo una maggiore sinergia tra pubblico e privato, con l’obiettivo di rendere la città più competitiva nel panorama delle destinazioni turistiche. L’idea di sensibilizzare gli operatori e le attività economiche sul loro ruolo di “ambasciatori” potrebbe, inoltre, essere un punto di partenza per incrementare il senso di comunità e l’impegno a rendere Aosta una città sempre più ospitale e dinamica.