Uniti per ricostruire: sostegno alle famiglie colpite dall'alluvione dello scroso anno

L'inziativa rappresenta un'importante iniziativa di solidarietà a favore delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali che hanno devastato i Comuni di Cogne e Valtournanche (Breuil-Cervinia) nell'estate del 2024. Nato dalla collaborazione tra Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, BCC Valdostana e CSV Valle d'Aosta, con il fondamentale supporto di Federcasse BCC, il bando ha l'obiettivo di raccogliere richieste di finanziamento destinate a sostenere i nuclei familiari che hanno subito danni a causa dell'alluvione.

La misura si propone di dare un aiuto concreto alle persone che si sono trovate in difficoltà a seguito degli eventi calamitosi, con l'intento di contribuire al loro recupero e al superamento delle difficoltà economiche e logistiche. Ogni richiesta di finanziamento verrà valutata attentamente per garantire che il sostegno arrivi in modo equo e mirato a chi ne ha più bisogno.

Per chi desidera partecipare e beneficiare di questo importante sostegno, è possibile scaricare il bando e presentare la domanda tramite la sezione apposita del sito della Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per accedere al finanziamento.

L'iniziativa, oltre a dimostrare il forte impegno delle istituzioni e delle realtà locali, rappresenta un esempio di comunità che si unisce per aiutare chi si trova in difficoltà, facendo fronte comune per ricostruire e dare speranza alle famiglie che stanno affrontando un periodo difficile.