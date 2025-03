Alerte sur le suicide

dramma dei suicidi in Valle d'Aosta sta assumendo proporzioni allarmanti e non può più essere ignorato. Le cifre sono devastanti: nel 2024 sono stati registrati ben 20 casi di suicidio, e già nei primi mesi del 2025 si contano altri 3 tragici episodi. Un fenomeno che colpisce senza preavviso, senza distinzione di età, e che non lascia scampo a chi vi è coinvolto. Il dolore invisibile che accompagna questo malessere è ormai un'emergenza sociale che non possiamo più permetterci di sottovalutare. Oggi, più che mai, è urgente rispondere con azioni concrete, sensibilizzazione e prevenzione.

L’associazione Mandorlo Fiorito, fondata nel 2022 da un gruppo di sopravvissuti al suicidio di un proprio caro, lancia un grido di allarme che non può passare inosservato. Insieme alle istituzioni, agli enti pubblici e privati, il Mandorlo Fiorito è impegnato in prima linea per contrastare un fenomeno che vede la nostra regione avere tassi di suicidio più che doppi rispetto alla media nazionale. È arrivato il momento di unire le forze e compiere un passo decisivo verso la protezione delle persone vulnerabili e la riduzione del numero di vittime di questo tragico destino.

La recente iniziativa della presidente Paola Cantisano Longo, che ha sottolineato la necessità di costruire una rete solidale contro il suicidio, è un segno di speranza. La prevenzione, però, non è un concetto astratto o un obiettivo lontano: è una necessità immediata. Solo lavorando in sinergia, come sta facendo il Mandorlo Fiorito, sarà possibile costruire un sistema di supporto che affronti con coraggio la tematica del suicidio e del dolore psicologico. I numeri ci parlano chiaro, e l’OMS non smette di sollecitare le regioni a mettere in campo interventi decisi e mirati. La Valle d'Aosta, purtroppo, non può più permettersi di rimanere indifferente.

Le iniziative promosse dall’associazione, come gli eventi di sensibilizzazione e le “Tazze di tè”, rappresentano un punto di partenza fondamentale per creare consapevolezza e avviare il dialogo. La scarsa informazione e il pregiudizio sociale, che spingono molte persone a nascondere il proprio dolore, vanno combattuti con forza. Ma non basta parlare: servono anche azioni concrete, come quelle avviate sui ponti ad alto rischio suicidario. L’inserimento di barriere di sicurezza, un passo che è stato intrapreso grazie alla sensibilità del Mandorlo Fiorito, è solo l'inizio. È fondamentale che l’amministrazione regionale e quella comunale accelerino su questi interventi, che sono in grado di salvare vite umane.

Le soluzioni non sono semplici, e i problemi legati alla salute mentale sono complessi. Tuttavia, non possiamo permetterci di rimanere immobili di fronte a una realtà che, giorno dopo giorno, continua a mietere vittime. Il piano di prevenzione in Valle d'Aosta, che vede il coinvolgimento del Mandorlo Fiorito e delle istituzioni locali, deve essere rafforzato. È fondamentale che si continui a lavorare sull’ascolto, sulla comprensione, sulla creazione di spazi sicuri dove chi soffre possa finalmente farsi sentire senza paura di essere giudicato.

Le drame des suicides en Vallée d'Aoste prend des proportions alarmantes et ne peut plus être ignoré. Les chiffres sont dévastateurs : en 2024, 20 cas de suicide ont été enregistrés, et dès les premiers mois de 2025, 3 nouveaux épisodes tragiques ont été comptabilisés. Un phénomène qui frappe sans avertissement, sans distinction d’âge, et qui ne laisse aucune chance à ceux qui en sont victimes. La douleur invisible qui accompagne ce mal-être est désormais une urgence sociale que nous ne pouvons plus nous permettre de sous-estimer. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de répondre par des actions concrètes, de la sensibilisation et de la prévention.

L'association Mandorlo Fiorito, fondée en 2022 par un groupe de survivants au suicide d'un proche, lance un cri d'alarme qui ne peut passer inaperçu. Avec les institutions, les organismes publics et privés, Mandorlo Fiorito est en première ligne pour contrer un phénomène qui voit notre région avoir des taux de suicide plus de deux fois supérieurs à la moyenne nationale. Il est temps d'unir nos forces et de faire un pas décisif vers la protection des personnes vulnérables et la réduction du nombre de victimes de ce destin tragique.

L'initiative récente de la présidente Paola Cantisano Longo, qui a souligné la nécessité de créer un réseau solidaire contre le suicide, est un signe d’espoir. La prévention, cependant, n’est pas un concept abstrait ou un objectif lointain : c’est une nécessité immédiate. Seul un travail en synergie, comme le fait Mandorlo Fiorito, permettra de construire un système de soutien qui aborde courageusement la question du suicide et de la souffrance psychologique. Les chiffres sont clairs, et l'OMS ne cesse de solliciter les régions pour mettre en place des interventions décisives et ciblées. Malheureusement, la Vallée d'Aoste ne peut plus se permettre de rester indifférente.

Les initiatives promues par l’association, telles que les événements de sensibilisation et les “Tasses de thé”, représentent un point de départ fondamental pour créer une prise de conscience et engager le dialogue. Le manque d'information et le préjugé social, qui poussent beaucoup de personnes à cacher leur souffrance, doivent être combattus avec force. Mais il ne suffit pas de parler : des actions concrètes sont également nécessaires, comme celles entreprises sur les ponts à haut risque suicidaire. L'installation de barrières de sécurité, un pas qui a été franchi grâce à la sensibilité de Mandorlo Fiorito, n’est que le début. Il est fondamental que l’administration régionale et celle des communes accélèrent ces interventions, qui sont capables de sauver des vies humaines.

Les solutions ne sont pas simples, et les problèmes liés à la santé mentale sont complexes. Cependant, nous ne pouvons plus nous permettre de rester immobiles face à une réalité qui, jour après jour, continue de faire des victimes. Le plan de prévention en Vallée d'Aoste, qui implique Mandorlo Fiorito et les institutions locales, doit être renforcé. Il est essentiel de continuer à travailler sur l'écoute, la compréhension, et la création d’espaces sûrs où ceux qui souffrent peuvent enfin se faire entendre sans crainte d’être jugés.

Surtout les jeunes, qui aujourd'hui affrontent d’énormes défis et sont de plus en plus vulnérables, ont besoin d’être protégés et soutenus. Les initiatives destinées aux adolescents, comme celles mises en place par Mandorlo Fiorito avec des événements et des activités créatives, sont des outils essentiels pour renforcer l'estime de soi et le sens de la communauté. Nous ne devons pas oublier que derrière chaque jeune qui se donne la mort, il y a une communauté qui n’a pas réussi à le voir, à entendre son cri de détresse. Nous ne pouvons plus nous le permettre.

Le suicide n'est pas un tabou que nous pouvons continuer à ignorer. C’est une urgence qui nécessite une réponse immédiate, forte et unanime. La communauté valdôtaine doit être en première ligne pour affronter la douleur invisible qui détruit trop de vies. Il est temps de mettre de côté nos peurs et d'affronter la réalité, pour construire ensemble un réseau d’espoir, d’écoute et de prévention qui puisse réellement faire la différence. Mandorlo Fiorito a ouvert la voie, maintenant c'est à nous de la suivre.