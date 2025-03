Sciapinista australiano travolto da una valanga

Le condizioni meteorologiche in Valle d'Aosta hanno reso il distacco di valanghe un pericolo costante, con il Soccorso Alpino Valdostano particolarmente attivo in queste ore. Alle 11.20 di oggi, una valanga si è staccata sul ghiacciaio del Toula, a Courmayeur, coinvolgendo uno scialpinista australiano. Il malcapitato è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova attualmente in fase diagnostica.

La tempestività dell'intervento è stata favorita dalla presenza dell'elicottero, già in zona per un altro soccorso. Infatti, poco prima della valanga, l'elicottero stava intervenendo su una caduta che aveva coinvolto uno sciatore freerider italiano, vittima di un politrauma dopo essersi incidentato in uno dei canali del Vesses. Anche lui è stato trasportato in ospedale.

Questi interventi sottolineano l’importanza della vigilanza costante sulle condizioni di rischio, soprattutto in un periodo in cui le temperature instabili possono favorire il distacco di valanghe. Il Soccorso Alpino Valdostano, insieme agli altri operatori, continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza degli alpinisti e degli appassionati della montagna.