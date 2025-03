22° incontro di sci e tiro tra guardaparco del Gran Paradiso e Corpo Forestale della Valle d’Aosta

Venerdì 21 marzo a Rhêmes-Notre-Dame in località Chanavey, Parco Nazionale Gran Paradiso e Corpo Forestale della Valle d’Aosta organizzano, in collaborazione con il Comune di Rhêmes-Notre-Dame e l’Assessorato Agricoltura e risorse naturali il 22° incontro di sci e tiro tra guardaparco e agenti forestali.

Ogni anno, guardaparco del Gran Paradiso e agenti del Corpo Forestale si incontrano in una delle tre valli del versante valdostano del Parc per partecipare a una competizione sportiva che prevede quattro discipline: slalom gigante, sci alpinismo, sci di fondo e tiro. Nel corso degli anni, l'evento è stato aperto anche ad altre forze dell’ordine, e quest’anno vedrà la partecipazione di squadre della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale, delle guardie del Parco Naturale Mont Avic, delle riserve di caccia e del Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco.

“Lo spirito della manifestazione – dichiara l’Assessore Marco Carrel - è quello di promuovere un sano agonismo, dove il momento sportivo diventa un’occasione fondamentale per rafforzare l’amicizia e la collaborazione tra i professionisti che operano nel settore naturalistico-ambientale, tutti impegnati in attività complementari sullo stesso territorio.”

"Questo incontro rappresenta non solo un'opportunità per mettere alla prova le nostre abilità sportive, ma soprattutto un momento di condivisione e di rafforzamento dei legami tra le istituzioni che ogni giorno lavorano per la protezione e la tutela del nostro territorio", sottolinea Mauro Durbano, Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso.