Il Celva avvia una procedura selettiva per referente tecnico

Il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta ha avviato una procedura selettiva per l’individuazione di una risorsa da assegnare a tempo pieno al proprio organico quale referente tecnico. L’assunzione è a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato, con inquadramento al 2° livello del CCNL aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi – Confcommercio.

È richiesto, quale requisito specifico, il possesso del diploma di laurea magistrale, specialista o vecchio ordinamento con votazione di almeno 95/110. L’eventuale possesso di ulteriori titoli ed esperienze lavorative darà inoltre luogo ad ulteriore punteggio, utile alla formazione della graduatoria.

È possibile presentare la domanda di partecipazione fino alle ore 23:59 di venerdì 11 aprile 2025, utilizzando la procedura telematica indicata nell’Avviso pubblico.

L’Avviso pubblico di procedura selettiva e tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del CELVA nella sezione “Lavora con noi”, nell’area dedicata alle “Procedure selettive in corso”.