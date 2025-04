Deval S.p.A. a s.u. ricerca personale da assumere

Deval S.p.A. a s.u. ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di cinque risorse, categoria professionale impiegato, in possesso di una laurea triennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Informatica e Automatica e titoli equipollenti o equivalenti alle precedenti, o in possesso di una corrispondente laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento nei medesimi indirizzi, da inserire all’interno dell’Area Tecnica di Deval S.p.A. a s.u. con contratto a tempo indeterminato.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 16.00 di mercoledì 14 maggio 2025.

Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito di Deval S.p.A. a s.u. nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione e cliccare su “modulo candidatura”: https://www.devalspa.it/avvisi-di-selezione

Il bando è reperibile sul sito di Deval S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo: https://www.devalspa.it/avvisi-di-selezione