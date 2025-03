Concorso pubblico per l’assunzione di un collaboratore amministrativo-contabile all’Università della Valle d’Aosta

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore amministrativo-contabile (Categoria C – Posizione C2), da assegnare agli Uffici della Direzione generale di Ateneo.

La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, può essere presentata fino a lunedì 28 aprile 2025.

Il bando di concorso è disponibile sul sito dell’Università www.univda.it (sezione Ateneo – Bandi, avvisi e appalti).

Bando di concorso.

Per informazioni:

Comunicazione, Direzione e Rettorato

comunicazione@univda.it

Tel. 0165 1875221