Nomine di competenza regionale: sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione CRT

Ai sensi della l.r.11/1997, l’Amministrazione regionale informa che sono aperte le candidature per la sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. I candidati sono da individuare, su richiesta della Fondazione, preferibilmente nel settore arte e cultura. Oltre ai requisiti richiesti dalla l.r. 11/1997, sono richiesti requisiti di professionalità, onorabilità, il rispetto delle cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e conflitti di interesse come previsti dall’articolo 8 dello Statuto della Fondazione CRT.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 maggio 2025.

Clicca QUI per maggiori informazioni.