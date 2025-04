Parco Mont Avic avvia selezione pubblica per l’assunzione di personale

Il Parco Naturale Mont Avic ha indetto una selezione pubblica per titoli, per l’assunzione a

tempo determinato (stagionale) di personale con qualifica di operaio idraulico-forestale

“comune”.

Le figure selezionate saranno impiegate per l’esecuzione del Piano degli interventi relativi

ai cantieri del Parco, in amministrazione diretta.

Per la partecipazione alla procedura selettiva occorre avere almeno 18 anni, essere

cittadini italiani, europei o equiparati, avere la patente di guida di categoria B (o

superiore), oltre ai normali requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici, per cui si

rimanda al bando.

La selezione avverrà esclusivamente mediante valutazione dei titoli posseduti dai

candidati, non sono previste prove né colloqui.

La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data della sua approvazione, al termine dei

quali l’Ente potrà procedere a un eventuale aggiornamento della stessa attraverso nuova

selezione.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il 30 aprile 2025 utilizzando il

modulo disponibile al seguente link o reperibile presso gli uffici dell’Ente Parco a

Champdepraz, frazione La Fabrique 164: https://www.servizipubblicaamministrazio-

ne.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=1975&Tipo=6&CE=pnmntvc1279.

Al medesimo link è anche possibile scaricare il bando completo con tutte le informazioni.

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Parco.

Per ulteriori informazioni: email info@montavic.it, tel. 0125-960643 oppure presso gli

uffici del Parco Naturale Mont Avic in frazione La Fabrique 164 a Champdepraz, dal lunedì

al venerdì dalle 9 alle 12.

Sito web: www.montavic.it.