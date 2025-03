Hanno riaperto al pubblico gli uffici postali di Runaz e di Arvier dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Gli interventi sono stati completati in entrambe le sedi, dove sono stati apportati miglioramenti strutturali per accogliere i principali servizi della Pubblica Amministrazione, grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Questa iniziativa, ideata da Poste Italiane, ha come obiettivo la promozione della coesione economica, sociale e territoriale nei circa 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio.

I lavori hanno riguardato il rinnovo della pavimentazione, interventi di tinteggiatura, l'installazione di nuovi arredi e postazioni ergonomiche. Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, gli uffici postali di Runaz e Arvier offrono anche servizi INPS, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

L'ufficio postale di Arvier (nella foto) sarà operativo per il pubblico nei consueti orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.45. L'ufficio postale di Runaz sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45, con un'apertura anche il sabato fino alle 12.45.

Con queste riaperture, Poste Italiane conferma ancora una volta il suo impegno al servizio del sistema Paese e il valore della capillarità, un elemento fondamentale del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori. Dopo l'autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono iniziati in oltre 3.390 uffici postali in tutta Italia e si prevede che entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7.000 i nuovi uffici “Polis” operativi.