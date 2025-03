Al via la selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato stagionale con qualifica di operaio idraulico-forestale “comune”

E' stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione integrativa per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, e dell’art. 17 della d.g.r. del 17 maggio 2019, n. 654, per l’assunzione di personale a tempo determinato stagionale con qualifica di operaio idraulico-forestale “comune” per i cantieri di lavoro per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 e l.r. 1° dicembre 1992 n. 67.

"Atteso da quanti si occupano della cura del nostro territorio, questo primo bando del 2025 accompagna, dopo diversi anni, l’ingresso occupazionale di nuovo personale che potrà così affacciarsi al mondo delle squadre forestali, specifica l’Assessore Marco Carrel. Infatti, questo avviso pubblico è stato pensato proprio per ampliare le opportunità di lavoro e dare a tutti la possibilità di partecipare e mettere a frutto le proprie competenze e la propria esperienza nel settore dei cantieri forestali”.

Il modulo di domanda di ammissione è disponibile sul sito regionale all’indirizzo:

https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Cantieri_forestali/avvisi_i.aspx e dovrà pervenire, corredato da una copia fotostatica del documento d’identità, entro venerdì 4 aprile 2025, al Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, secondo una delle seguenti modalità:

· a mano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 o tramite fax (0165/776234);

· per posta normale, posta celere, posta prioritaria. In questi casi la data di acquisizione della domanda sarà stabilita e comprovata dalla data di protocollazione apposta a cura dell’ufficio segreteria e protocollo del Dipartimento;

· a mezzo raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento. La data di acquisizione della domanda sarà stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante;

· tramite Posta elettronica certificata (PEC) da inoltrare all’indirizzo: risorse_naturali@pec.regione.vda.it, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria del Dipartimento Risorse naturali e Corpo Forestale dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali sito in Località Amérique, 127/A - Quart (AO), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (tel. 0165/77.6207 - 0165/77.6314 (mail: risorse_naturali@regione.vda.it); o visitare la pagina web https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Cantieri_forestali/avvisi_i.aspx.