Il Congresso Cisl Scuola Valle d'Aosta conferma la segretaria Alessia Démé

Alessia Démé è stata confermata segretaria generale di Cisl scuola Valle d'Aosta durante il congresso che si è recentemente svolto. La sua riconferma segna una continuità nella leadership della sezione regionale del sindacato, che rappresenta una delle voci più importanti nel panorama educativo della regione. A supportarla nella segreteria ci saranno Alessandra Biagi e Alessio Cavalieri, mentre il Consiglio generale, che avrà il compito di guidare il sindacato nei prossimi quattro anni, sarà composto da Elena Baccianella, Genny Barsotti, Alessandra Biagi, Barbara Buillas, Alessio Cavalieri, Sara D'Angelo, Davina Démé, Marco Mathamel, Roberta Rollandin e Manuela Tondella.

Il congresso ha trattato tematiche cruciali per il mondo della scuola, in particolare mettendo al centro della discussione la condizione dei precari e degli insegnanti con disabilità. Uno dei temi principali sollevati è stato quello della stabilizzazione dei precari. Cisl scuola Valle d'Aosta ha infatti espresso la speranza di un intervento rapido per stabilizzare questi insegnanti, sottolineando come i percorsi abilitanti siano attualmente troppo onerosi e difficili da conciliare con l'attività di insegnamento. Molti insegnanti precari, infatti, si trovano ad affrontare la difficoltà di frequentare corsi di abilitazione lontano dalla Valle d'Aosta, un ostacolo che, secondo il sindacato, andrebbe superato al più presto per garantire maggiore stabilità al sistema scolastico regionale.

In parallelo, il congresso ha trattato anche il tema dell'inclusione scolastica, con particolare attenzione agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Secondo Cisl scuola Valle d'Aosta, la continuità didattica per questi studenti può essere assicurata solo attraverso la stabilizzazione dei precari specializzati nei posti di sostegno. La mancanza di stabilità in questi ruoli può infatti compromettere la qualità dell'inclusione, un aspetto fondamentale per garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento.

Un altro importante punto all'ordine del giorno è stato il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera degli insegnanti. Questo anno, che per motivi legati a una legge nazionale di contenimento della spesa pubblica non è stato riconosciuto, rappresenta un'opportunità di avanzamento per molti insegnanti che hanno visto bloccata la loro carriera a causa della normativa. Cisl scuola Valle d'Aosta ha intrapreso una causa legale per cercare di ottenere il recupero di questo anno, e la causa pilota è stata calendarizzata dal giudice del lavoro di Aosta per il prossimo 22 maggio, una data che potrebbe segnare un passo importante verso il riconoscimento di tale diritto.

Queste tematiche, al centro del congresso, evidenziano le sfide e le problematiche che il sistema scolastico della Valle d'Aosta e, più in generale, l'intero panorama educativo italiano si trovano ad affrontare. La continua ricerca di soluzioni per i precari, per l'inclusione degli studenti con disabilità e per la valorizzazione della carriera degli insegnanti è fondamentale per garantire una scuola più equa, stabile e di qualità per tutti.