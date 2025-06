Incontro costruttivo con Confindustria. Avviato un percorso utile per il Paese e per i lavoratori

“Quello con i vertici di Confindustria è stato un incontro importante e positivo. Abbiamo avviato un percorso di confronto che riteniamo possa essere molto utile, sia per il Paese che per le persone che rappresentiamo””. E’ quanto ha dichiarato Daniela Fumarola, Segretaria Generale della CISL, al termine dell’incontro con i vertici di Confindustria.

“Durante il confronto abbiamo affrontato temi cruciali come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le politiche e le relazioni industriali nel loro complesso. Abbiamo condiviso la necessità di lavorare insieme su ciò che ci unisce, mettendo al centro l’interesse comune di lavoratori e imprese. Per questo ci siamo impegnati a proseguire il dialogo nelle prossime settimane, con un’agenda che parte proprio da questi tre pilastri. Crediamo che questo percorso sia fondamentale: il Paese, i lavoratori e le imprese ne hanno bisogno. La CISL vuole continuare a dare il proprio contributo da sindacato responsabile.

Accogliamo inoltre con favore l’ottimismo espresso da Confindustria rispetto alla possibile riapertura del tavolo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. È un segnale positivo che deve tradursi in una ripresa concreta del dialogo, con la firma anche per i CCNL delle telecomunicazioni e dei multiservizi.”