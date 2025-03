Il Giudice del Lavoro di Aosta accoglie i ricorsi degli educatori del Convitto Chabod

20 marzo 2025, il Giudice del Lavoro di Aosta, Dott. Luca Fadda, ha emesso una sentenza che rappresenta una vittoria significativa per alcuni educatori ed ex-educatori del Convitto Chabod. Il Giudice ha accolto i ricorsi presentati dalle avvocate V. Contoz e N.S. Cunéaz, nell'interesse degli iscritti al sindacato CISL Scuola Valle d'Aosta, che ha patrocinato l'azione legale.

Confermando un orientamento giuridico già espresso in una sentenza del novembre 2024, che recepiva l'ordinanza n. 9984 del 12 aprile 2024 della Corte di Cassazione, il Giudice ha sancito il diritto di quattro educatori (sia precari che non) a percepire il Bonus di 500 euro, introdotto dalla legge 107/2015. L’Amministrazione regionale è stata quindi condannata a corrispondere agli educatori un totale di 9.000 euro, oltre alla rifusione delle spese legali sostenute per avviare le vertenze.

Ma non è tutto: il Giudice Fadda ha accolto anche il ricorso di un educatore ormai in pensione, riconoscendo il danno subito dal mancato riconoscimento del beneficio durante gli anni di servizio. La sentenza ha riconosciuto che la mancata erogazione del Bonus ha comportato anche una perdita di opportunità formative per il ricorrente.

"Finalmente, anche al personale educativo del Convitto Regionale, già in gran parte pregiudicato da un'inveterata prassi di abusiva reiterazione dei contratti a termine, viene riconosciuto un effettivo supporto all'obbligo formativo che su di esso incombe", ha commentato Alessia Démé, neoconfermata Segretaria Generale della CISL Scuola Valle d'Aosta. "Questa vittoria è di fondamentale importanza e speriamo che possa spingere il potere politico a velocizzare il processo di modifica della l.r. 18/2016, in modo da estendere sistematicamente il beneficio anche a tutto il personale educativo."