“Uniti per un lavoro sicuro” questo lo slogan scelto da Cgil Cisl e Uil per il Primo Maggio 2025. “Abbiamo deciso di mettere in evidenza la scia di sangue che purtroppo non si ferma nel nostro paese. Pensiamo che bisogna realizzare obiettivi condivisi che non possono che arrivare poi a un patto piu’ complessivo, un patto per la sicurezza” ha dichiarato ieri la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, sottolineando la necessità di “un patto per la sicurezza ma anche un patto che oltre alla sicurezza garantisca opportunita’ di lavoro a giovani e donne, quindi un patto della responsabilita’ che noi da tempo proponiamo al governo, alla parti sindacali e alle parti industriali. Pensiamo sia il metodo migliore per traghettare il nostro paese in questo periodo cosi’ complesso”, prosegue Fumarola.

Casteldaccia ospitera’ quindi una delle tre manifestazioni nazionali di Cgil Cisl e Uil per il Primo Maggio. Le altre due manifestazioni nazionali di Cgil Cisl e Uil si svolgeranno, in contemporanea, a Montemurlo, in provincia di Prato, e a Roma. In questo paese della provincia di Palermo, il 6 maggio 2024 morirono cinque operai rimasti intrappolati in una vasca interrata dell’impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione nella struttura. A piazza Matrice, la piazza principale della cittadina in provincia di Palermo, a partire dalle ore 10, sul palco si avvicenderanno delegati e lavoratori dei settori chimico, edile, sanitario, agroalimentare, dei trasporti e un rappresentante dei pensionati. Interverranno Luisella Lionti, segretaria generale Uil Sicilia e Ignazio Giudice, segretario confederale Cgil Sicilia. Dalle ore 12,10 ci sara’ la diretta video della manifestazione in onda sui canali Rai. A chiudere la manifestazione sara’ la segretaria generale della Cisl nazionale, Daniela Fumarola.