VIII° Congresso Cisl Scuola Valle d'Aosta: Un Appuntamento Importante per il Futuro della Scuola in Regione

L'VIII° Congresso Cisl Scuola Valle d'Aosta si terrà il prossimo 7 marzo 2025, presso la sala della biblioteca di Saint-Christophe, dalle ore 17.30 alle 20. Un evento di grande rilevanza per il settore dell'istruzione regionale, che vedrà la partecipazione di numerosi delegati, tra cui il segretario della Cisl Scuola, Attilio Varengo, e il segretario regionale, Jean Dondeynaz.

L'incontro rappresenta un momento fondamentale di confronto e discussione per il sindacato, chiamato a fare il punto sulla situazione attuale della scuola in Valle d'Aosta e a programmare le future azioni per tutelare e migliorare le condizioni di lavoro di chi opera nel settore dell'istruzione. Il congresso si configura come un'opportunità per approfondire temi rilevanti, come le politiche educative regionali, la valorizzazione del personale scolastico, e la necessità di risposte adeguate alle sfide poste dal mondo della scuola.

Al centro dei lavori ci sarà il dialogo con le istituzioni e con tutti gli attori coinvolti nell’ambito scolastico, in un'ottica di miglioramento continuo e di crescita del sistema educativo valdostano. L'evento sarà anche l'occasione per fare il punto sugli ultimi sviluppi normativi e sulle problematiche più urgenti che riguardano docenti e personale ATA, con particolare attenzione alle esigenze locali e alle specificità della nostra regione.

Il congresso, infatti, rappresenta un’opportunità di ascolto e di proposta, fondamentale per orientare le future politiche sindacali e garantire un miglioramento continuo del settore. L’appuntamento di Saint-Christophe si preannuncia quindi come un momento cruciale di partecipazione e dialogo, in cui la Cisl Scuola ribadirà il suo impegno nel difendere i diritti dei lavoratori e nel promuovere una scuola di qualità per tutti.

La presenza del segretario Cisl scuola Attilio Varengo e del segretario regionale Jean Dondeynaz sottolinea l’importanza di questo evento a livello nazionale e regionale, confermando l'attenzione della Cisl Scuola alle dinamiche scolastiche locali e la volontà di continuare a essere un interlocutore attivo e propositivo per le istituzioni valdostane.

L'invito a partecipare è esteso a tutti coloro che sono interessati alle tematiche legate all'istruzione e al mondo scolastico, con l'intento di fare rete e rafforzare le politiche per il futuro della scuola in Valle d'Aosta.