Fumarola: “Bisogna fermare le armi, dare una possibilità ad una tregua umanitaria per consentire di salvare vite di bambini, donne, persone fragili”

“Chiediamo un immediato cessate il fuoco a Gaza. Per fermare il disastro umanitario, permettere l’ingresso degli aiuti internazionali, sostenere una popolazione in ginocchio che nulla ha a che fare con i terroristi di Hamas”. Lo ha detto oggi a Torino la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola al Congresso della Cisl Piemonte.

“La campagna militare di Netanyahu ha creato macerie indicibili, un numero enorme di vittime innocenti, isolato centinaia di migliaia di persone privandole di cibo e medicinali. Una impostazione assurda, atroce, che è riuscita a isolare Israele persino dopo gli orrori del 7 ottobre 2023. Bisogna subito fermare le armi, dare una possibilità ad una tregua umanitaria per consentire di salvare vite di bambini, donne, persone fragili, che non possono sostenere ancora questa situazione. Serve un intervento forte dell’Onu, dell’Europa, della comunità internazionale per porre fine a questa barbarie e costruire condizioni di dialogo e negoziato con rappresentanti democratici dell’Anp, per arrivare da un lato alla condanna e la messa al bando del terrorismo di Hamas e dall’altra alla ricostruzione di una base di dialogo pacifico e una convivenza che garantisca ad ogni persona diritti umani e civili per una prospettiva di pace duratura”, ha aggiunto Fumarola.