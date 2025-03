Arnad: Poste Italiane avvia i lavori per il progetto “Polis” nell'ufficio di frazione Clos

A partire dall’8 marzo, l'ufficio postale di Arnad sarà oggetto di lavori di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare l’efficienza dei servizi e la qualità dell’accoglienza, nell’ambito del programma “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Questo progetto si inserisce nel piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, con l'obiettivo di rinnovare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti, rendendoli luoghi dove i cittadini possano accedere in modo rapido e semplice ai servizi pubblici, riducendo il digital divide e favorendo la coesione sociale e territoriale.

Il progetto prevede una serie di interventi, tra cui il rifacimento delle postazioni dello sportello, il miglioramento dell’impianto di illuminazione e condizionamento, e l’installazione di nuovi arredi. Una delle principali innovazioni introdotte sarà la possibilità, per i residenti di Arnad, di accedere a numerosi servizi digitali, come la richiesta di certificati pensionistici e giudiziari, il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, nonché il supporto per la richiesta di documenti importanti come il passaporto e la carta d’identità elettronica. Inoltre, saranno disponibili anche servizi legati alla giustizia, come la presentazione di istanze per la nomina dell’amministratore di sostegno e la rendicontazione dello stato patrimoniale assistito, grazie alla convenzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero della Giustizia.

Per garantire la continuità dei servizi durante il periodo di ristrutturazione, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Verres, dove saranno disponibili gli stessi servizi, inclusi i prelievi di denaro contante attraverso l’ATM Postamat, attivo sette giorni su sette. L'ufficio di Arnad è previsto riaprire entro la metà di aprile, al termine dei lavori.

Con l’iniziativa “Polis”, Poste Italiane punta a portare innovazione e accessibilità nei piccoli centri, permettendo ai cittadini di avere un punto di riferimento unico per i servizi digitali e pubblici, contribuendo così alla crescita delle comunità periferiche e al rafforzamento dei legami sociali tra territori.