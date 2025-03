Coppa del Mondo di sci di La Thuile: la Chambre in prima linea per valorizzare il territorio

Nel corso della tre giorni di competizioni internazionali, la Chambre darà

risalto al patrimonio enogastronomico e artigianale della Valle d’Aosta, facendo

leva sulla straordinaria visibilità offerta da un appuntamento di prestigio mondiale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare non solo il savoir-faire artigianale e

gastronomico della regione, ma anche di promuovere un messaggio di resilienza e

rinascita. Infatti, la selezione delle materie prime impiegate nelle creazioni

culinarie che verranno servite agli ospiti dell’Area VIP, si inserisce in una più

ampia strategia di sostegno delle imprese locali nei territori colpiti dagli eventi

alluvionali dello scorso giugno, con l’obiettivo di restituire centralità e visibilità alle

aziende che hanno subito le conseguenze di quella calamità.

Le esperienze gastronomiche proposte nella lounge esclusiva

rispecchieranno il territorio, con una filosofia che esalta il chilometro zero e le

lavorazioni tradizionali. Le preparazioni, curate da uno chef di grande livello

aiutato dei ragazzi della scuola alberghiera, interpreteranno con raffinatezza le

note gustative e aromatiche che caratterizzano i prodotti d’alta montagna:

formaggi d’alpeggio affinati con maestria, carni lavorate con tecniche di

stagionatura antiche, burro e latticini dal profilo aromatico inconfondibile, vini e

distillati che raccontano la mineralità e l’austerità del suolo alpino.

Oltre all’esperienza enogastronomica riservata agli ospiti dell’Area VIP –

che include sponsor internazionali, rappresentanti della FIS e della FISI, membri

della stampa e ospiti istituzionali – la Chambre promuoverà la cultura del territorio

attraverso eleganti gift box destinate ai giornalisti accreditati. Ogni cofanetto

conterrà una selezione esclusiva di prodotti iconici della Valle d’Aosta, pensati per

trasmettere la ricchezza sensoriale di una terra antica e fiera.

Parallelamente, la strategia promozionale prevede un impatto visivo e

narrativo ancora più incisivo grazie a una scenografia personalizzata all’interno

dell’Area VIP, che fungerà da punto focale per la valorizzazione delle eccellenze

territoriali. A questo si aggiungerà un video emozionale, proiettato sugli schermi

presenti nelle aree strategiche dell’evento, capace di raccontare attraverso

immagini evocative la bellezza dei paesaggi e il valore dell’artigianalità valdostana.

“La Coppa del Mondo di La Thuile rappresenta una straordinaria

opportunità per dare voce al nostro territorio e alla sua cultura gastronomica –

spiega il Presidente della Chambre, Roberto Sapia –. Fin da subito abbiamo

voluto garantire la nostra presenza affinché questa esperienza diventi un tributo

alla qualità dei nostri prodotti frutto del lavoro instancabile delle nostre imprese, in

particolare di quelle che hanno affrontato le difficoltà causate dalle alluvioni dello

scorso anno. L’obiettivo è accompagnare in un percorso di rinascita, offrendo loro

una vetrina d’eccezione per esprimere tutta la qualità e l’autenticità della Valle

d’Aosta.”