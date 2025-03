Massimo Chatrian, vice sindaco di Valtournenche, nel Consiglio Nazionale ANCI

«Esprimo soddisfazione per la nomina di Massimo Chatrian all’interno del massimo organo rappresentativo dell’ANCI, che dimostra una volta di più l’attenzione e la sensibilità che Forza Italia riserva alla Valle d’Aosta e agli enti locali sul territorio, più in particolare a quelli di montagna. Si tratta di un attestato di stima importante verso un amministratore locale e un valdostano doc che ha saputo in questi anni rappresentare al meglio i valori di Forza Italia in Valle d’Aosta, sempre disponibile verso la cittadinanza, vicino alle sue esigenze e portatore autentico dei valori della nostra Autonomia speciale. È anche per questo che ringrazio il partito per aver accettato e sostenuto la candidatura di Massimo» Emily Rini, segretario regionale di Forza Italia Valle d’Aosta, ha commentato la nomina del vice sindaco di Valtournenche.

La nomina di Chatrian, che ha ricevuto il sostegno della coordinatrice regionale e del partito, si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle problematiche degli enti locali e in particolare alle difficoltà delle comunità montane. Chatrian, infatti, ha sempre dimostrato grande impegno nell’ascoltare le esigenze del territorio e nell’affrontare le sfide che esso presenta, particolarmente quelle legate alla montagna.

Da parte sua, Massimo Chatrian ha voluto esprimere il suo ringraziamento: «Della nomina non posso che ringraziare la nostra coordinatrice Emily Rini per aver proposto il mio nominativo e il partito per averla sostenuta, in primis il segretario nazionale Antonio Tajani e il responsabile nazionale degli Enti Locali, Maurizio Gasparri, circostanza che dimostra come Forza Italia sia realmente la forza politica più legata ai territori. Dal canto mio cercherò di rappresentare le richieste e le preoccupazioni dei territori di montagna nel Consiglio nazionale ANCI».

Questa nomina rafforza ulteriormente il legame di Forza Italia con la realtà valdostana e con i suoi amministratori, impegnati quotidianamente a portare avanti le istanze delle comunità locali, in particolar modo quelle montane, che spesso affrontano problematiche specifiche, come la gestione delle risorse e la sostenibilità dei servizi.