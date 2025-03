MAISONLOISIR X: L’ARTIGIANATO AL CENTRO DI FUORI MAISON

Mentre fervono i preparativi per la X edizione di MaisonLoisir, in programma dal 30 aprile al 4 maggio 2025, prende forma Fuori Maison, un progetto che porta il Salone dell’Abitare oltre i padiglioni per far vivere la città con esposizioni e incontri dedicati al design, all’innovazione e all’artigianato.

A inaugurare questa nuova dimensione sarà Manodopera, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Manodopera, che il 3 e 4 maggio trasformerà il laboratorio di Perino Marmi e F.lli Alberto, all’interno della Pépinière d'Entreprises di Aosta, in un crocevia di talento e manualità. Un appuntamento che celebra il saper fare artigiano, intrecciando tradizione e innovazione, tecnica e creatività.

Oltre 30 artisti e artigiani – falegnami, scultori, pittori, fabbri, orafi e designer – daranno vita a uno spazio dinamico, tra dimostrazioni dal vivo, esposizioni e momenti di confronto con il pubblico.

UN EVENTO CHE DIALOGA CON MAISONLOISIR

Per rafforzare il legame tra le due manifestazioni, all’ingresso di MaisonLoisir sarà allestito uno stand informativo dedicato a Manodopera, dove i visitatori potranno scoprire il programma e ricevere l’invito a esplorare l’arte dell’artigianato il 3 e 4 maggio.

“L’artigianato è l’anima del design e dell’architettura: non è solo tradizione, ma un motore di innovazione. Con questa collaborazione vogliamo sottolineare quanto sia centrale il lavoro manuale nel mondo dell’abitare contemporaneo”, dichiara Stefano Alinari, presidente dell’Associazione Manodopera.

L’evento offrirà un’esperienza immersiva, trasformando la Pépinière d’Entreprises in un laboratorio a cielo aperto, dove la manualità si fonde con le nuove tecnologie per dimostrare come l’artigianato non sia solo eredità culturale, ma una risorsa attuale e strategica.

MAISONLOISIR: UN ECOSISTEMA DELL’ABITARE

L’iniziativa Manodopera è molto più di un’esposizione: è la dimostrazione di come MaisonLoisir stia evolvendo in un ecosistema dell’abitare, capace di unire salone fieristico e città, innovazione e tradizione.

“MaisonLoisir non è solo un evento, ma un laboratorio in cui design, tecnologia e territorio si incontrano. Grazie a iniziative come Manodopera, vogliamo dare spazio alle eccellenze locali e valorizzare il legame tra cultura artigiana e abitare contemporaneo”, afferma Diego Peraga, sottolineando l’importanza di queste sinergie.

Il Fuori Maison, inaugurato con questa prima iniziativa, proseguirà con nuovi eventi che porteranno il design, l’arte e la sostenibilità tra le vie di Aosta, trasformando la città in un palcoscenico diffuso di creatività e innovazione.

UN’ESPERIENZA DEDICATA ALLE NUOVE GENERAZIONI

Come ogni anno, l’Associazione Culturale Manodopera ha invitato le scuole professionali e tecniche a partecipare all’evento, offrendo agli studenti l’opportunità di esplorare il valore del lavoro manuale e della progettazione artigianale come concreta opzione professionale.

“Le tecnologie moderne ci aiutano a lavorare meglio, ma dietro ogni grande progetto ci sono sempre intelligenza, creatività ed esperienza. Vogliamo che i giovani riscoprano il valore del fare, perché il futuro passa anche dalle mani di chi sa trasformare un’idea in realtà”, conclude Stefano Alinari.

