Je me souviens : Un voyage émouvant dans l'émigration valdôtaine au Québec

Le documentaire a été tourné en octobre de l'année dernière entre Montréal et Tadoussac, au Québec, et met en lumière des histoires, des lieux et des parcours de vie inédits sur l'émigration, après les États-Unis en 2023 et l'Afrique du Sud l'année précédente.

Il présente en particulier le portrait de Valentina Marangelo, que l'on suit en temps réel et en immersion, découvrant pour la première fois Montréal, une ville choisie pour les opportunités qu'elle offre dans le secteur informatique. On y trouve aussi le portrait de Daniela et Loris Bordet, cousins, entre Saint-Vincent et Montréal, qui ont toujours maintenu des liens depuis leur enfance. Le portrait de Manuela Conversano, originaire de Saint-Pierre, qui a émigré à Tadoussac pour sa passion pour l'étude des baleines et des belugas, et qui y élève ses enfants. Les frères Louis et Robert Maquignaz, originaires de Valtournenche, troisième génération d'émigrés, ressentent encore fortement leurs racines valdôtaines. Enfin, Osvalda Morise, qui émigra du port du Havre au Québec en 1950, l'une des dernières à pouvoir témoigner de l'émigration par mer, et qui regrette de ne plus pouvoir communiquer dans la langue du cœur, le patois, qu'elle n'a jamais oubliée.

Quatre jeunes valdôtains ont contribué à la réalisation du documentaire, comme cela a été le cas dans les années précédentes, après une sélection à laquelle 11 candidats ont participé. Alessandro Bionaz a réalisé les prises de vues avec un drone, tandis que Lorenzo Antonicelli et Riccardo Fiou ont assuré la correction des couleurs et le mixage du documentaire. Enfin, Eleonora Masala s'est occupée des traductions et des sous-titres.

L'idée, la réalisation, les prises de vues et le montage du documentaire sont l'œuvre de Joseph Péaquin, réalisateur et Président de l'UPF Union de la Presse Francophone – section valdôtaine – sur la base des contacts de Michela Ceccarelli, consultante scientifique de la Fondation Chanoux, et de Patrick Perrier, qui a assuré la logistique, secrétaire de la Fondation Chanoux.

Pour la coproduction du projet, Alessandro Celi et Marco Gheller, respectivement Présidents du Comité des Traditions Valdôtaines et de la Fondation Chanoux, avec le soutien de la Struttura delle Attività Culturali de la Région Autonome Vallée d'Aoste.

L'entrée à la projection est gratuite.

Lien YouTube du trailer Je me souviens (chaîne YouTube UPF Vallée d’Aoste) :

https://www.youtube.com/watch?v=seAylDCf3Bk