YouthBank Valle d’Aosta 2025, al via il nuovo bando per finanziare progetti giovanili

Il programma YouthBank nasce con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i giovani nel miglioramento della loro comunità, offrendo loro l’opportunità di accedere a risorse economiche per realizzare progetti concreti. Il Comitato di Gestione 2025 (composto da Margot Panont, Nicolò Doveri, Giulia Consiglio, Edoardo Monetto, Beatrice Somaglia, Alessandro Zonin, Alberto Torterolo, Alberto Cavallero, Elia Perruquet, Anna Diamanti) ha definito una serie di aree prioritarie su cui incentivare la progettazione, tra cui la prevenzione del disagio sociale, la promozione dell’aggregazione giovanile e la diffusione della cultura.

Le proposte potranno riguardare, ad esempio, iniziative di supporto per l’orientamento formativo e lavorativo, il potenziamento dei trasporti, l’organizzazione di corsi e eventi culturali, artistici e sportivi, oltre alla creazione di nuovi spazi di incontro e confronto per i giovani. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti che coinvolgano persone in condizioni di fragilità o che propongano soluzioni innovative per la comunità.

Chi può partecipare

Il bando è aperto a gruppi di giovani (organizzazioni di volontariato oppure gruppi informali) formati da almeno 2/3 da persone di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che potranno presentare le loro proposte in collaborazione con organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui associazioni di volontariato, enti filantropici, imprese sociali e altre realtà del Terzo Settore.

Finanziamenti e modalità di partecipazione

La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta ha stanziato un fondo complessivo di 12.000 euro, con la possibilità di ottenere contributi che vanno da 500 a 4.000 euro per progetto. I giovani partecipanti dovranno coprire, entro il 30 settembre 2025, il 10% del budget totale attraverso azioni di raccolta fondi, al fine di rafforzare il coinvolgimento della comunità nella realizzazione delle iniziative.

Le domande dovranno essere presentate entro il 4 aprile 2025, inviando la documentazione richiesta via email all’indirizzo youthbankvda@gmail.com . Il Comitato di Gestione valuterà le proposte sulla base di criteri quali l’innovatività, la sostenibilità economica, la qualità dell’idea e l’impatto sul territorio.

I progetti selezionati dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2025.

“Siamo contenti di essere ripartiti con un progetto – la Youth Bank – al centro da anni degli interessi della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta”, spiega Patrik Vesan Segretario generale della Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta. “Dare spazio a gruppi formali e informali di giovani rappresenta per noi una semina importante volta a far crescere esempi positivi di intraprendenza e solidarietà”.

YouthBank Valle d’Aosta è una piattaforma di partecipazione attiva che punta a responsabilizzare le nuove generazioni. “Questo bando rappresenta un’opportunità unica per i giovani valdostani di mettersi in gioco, ideare soluzioni per la propria comunità e acquisire competenze utili per il loro futuro” – dichiara il Comitato di Gestione di YouthBank.

