Durante l'Assemblea degli Alpini valdostani, Carlo Bionaz, Presidente dell'Ana Valle d'Aosta, ha reso noto un'importante novità che ha suscitato grande interesse tra i presenti: la nomina di Gianfranco Ialongo come nuovo direttore del giornale "Alpin Valdoten". Ialongo, noto per il suo impegno storico e culturale legato alla memoria degli Alpini valdostani, si è fatto riconoscere per la sua dedizione alla conservazione della storia del Battaglione Aosta e delle tradizioni alpine in generale.

La notizia, seppur non del tutto nuova per chi segue da vicino le attività del gruppo, ha avuto un risalto particolare poiché è stata accompagnata dal racconto di un percorso legale che ha visto l’intervento dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma. Infatti, come raccontato dal Presidente Bionaz, l'Ordine dei Giornalisti di Aosta aveva inizialmente negato l'iscrizione di Gianfranco Ialongo come direttore del giornale, ma il ricorso presentato ha avuto successo, tanto che Roma ha dato ragione alla Sezione e si è impegnata a rimborsare le spese sostenute per il ricorso. Questo risultato ha permesso a Gianfranco di assumere ufficialmente il ruolo di direttore del giornale sezionale.

Il Presidente ha poi evidenziato il buon lavoro svolto dal giornale, che continua a essere un punto di riferimento per la comunità alpina, pur riconoscendo che non sempre è possibile evitare piccoli errori, come l'omissione di una foto o un errore di nome. "L'importante è che il contenuto sia sempre di valore", ha dichiarato Bionaz, sottolineando come le critiche ricevute siano state in gran parte legate a questi aspetti formali.

Oltre a ciò, il Presidente ha anche colto l'occasione per ricordare la recente modifica della tipografia incaricata della stampa del giornale. Dopo aver interrotto la collaborazione con l'ITLA per problemi legati alle tempistiche di uscita, la stampa del periodico è passata nelle mani della Tipografia Testolin, che ha offerto le migliori condizioni economiche. Un altro tema importante emerso durante l’assemblea è stato l'invito a rispettare le scadenze per l'invio di articoli e fotografie, che sono fissate per il 15 marzo, il 10 luglio e il 10 novembre di ogni anno.

Gianfranco Ialongo, oltre a essere una figura di riferimento per la memoria storica valdostana, è anche l'autore del libro "La memoria dell'Aosta", una pubblicazione che esplora la storia del Battaglione Aosta attraverso fotografie, documenti e cimeli conservati nel sacrario del battaglione stesso. La sua passione per la storia della sua terra lo ha portato a organizzare numerosi eventi e presentazioni, come quella del febbraio 2025 a Saint-Christophe, intitolata "Notizie, testimonianze, memorie dal fronte", dove ha proiettato filmati d’epoca per onorare i soldati valdostani della Prima Guerra Mondiale.

Questa nomina rappresenta quindi un'importante riconoscenza per il lavoro di Ialongo, il cui impegno ha dato un contributo fondamentale alla valorizzazione della memoria storica delle tradizioni alpine. La sua figura di storico, appassionato e divulgatore, continua a essere un pilastro per la comunità valdostana e per tutti coloro che nutrono un profondo legame con la storia degli Alpini. Con la sua direzione, il giornale "Alpin Valdoten" potrà certamente continuare a essere uno strumento di grande valore per mantenere viva la memoria e le tradizioni degli Alpini in Valle d'Aosta.