Un nuovo capitolo di solidarietà: L'AVIS Gressan sceglie la sua nuova Presidente per il futuro della comunità

Seduti da sx: Roberto Coletta, Marisa Zambon, Francesco Panella, Cuneaz Monica. In piedi da sx: Ingrid Bredy, Alessandra Oreiller, Angelo Soreca, Nancy Oreiller Bal, Jeannette Curtaz.

Il volontariato rappresenta un valore fondamentale nella nostra società, un atto di generosità che non solo arricchisce la comunità, ma contribuisce anche a costruire legami di solidarietà e a promuovere il benessere collettivo. In questo contesto, l’AVIS di Gressan, associazione di volontariato impegnata nella donazione di sangue, si conferma un esempio straordinario di impegno civico e di dedizione al prossimo. Oggi, 27 febbraio 2025, l’associazione ha compiuto un importante passo verso il futuro con l’elezione del nuovo consiglio direttivo, che guiderà l’associazione per il quadriennio 2025-2028.

La neoeletta presidente, Marisa Zambon, ha assunto con entusiasmo la guida di una squadra motivata e pronta a portare avanti i valori e gli obiettivi che da sempre contraddistinguono l'AVIS. “Sono grata per la fiducia che mi è stata accordata e confido nella collaborazione della nostra squadra, una squadra coesa e ben motivata”, ha dichiarato la presidente Zambon, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della partecipazione attiva di tutti i membri. La sua esperienza e la sua passione per il volontariato sono la garanzia di un impegno costante nel rafforzare la presenza dell’AVIS nella comunità di Gressan e nell’intera regione.

Accanto alla presidente, sono stati eletti importanti membri del consiglio direttivo, tra cui Francesco Panella, vicepresidente, Roberto Coletta, tesoriere, e Monica Cuneaz, segretaria. Un consiglio di grande valore, che include anche i consiglieri Ingrid Bredy, Alessandra Oreiller, Angelo Soreca, Nancy Oreiller Bal, e Jeannette Curtaz, tutti impegnati con passione e dedizione nell'operato dell'associazione. L’assemblea dei soci ha, inoltre, nominato Ingrid Bredy e Francesco Panella consiglieri dell’AVIS Regionale VDA, un ulteriore riconoscimento per il loro impegno a livello locale e regionale.

Questa elezione non è solo un momento formale, ma un segno tangibile della continuità dell'impegno volontario che da anni contraddistingue l'AVIS di Gressan. Ogni membro del nuovo consiglio porta con sé la volontà di fare la differenza, di offrire supporto e di testimoniare quanto sia importante contribuire, anche con piccoli gesti, al benessere della collettività. La donazione di sangue, uno dei principali obiettivi dell’AVIS, è una pratica che salva vite, ma è anche un atto simbolico di solidarietà, di responsabilità civile e di cura reciproca.

Non va dimenticato il lavoro svolto dal presidente uscente Mauro Morelli, che ha guidato l’associazione con impegno e dedizione. Il suo operato ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’AVIS di Gressan, e la sua leadership ha permesso di consolidare la presenza dell’associazione sul territorio. Il nuovo consiglio direttivo si impegnerà a proseguire sulla scia tracciata da Morelli, rafforzando le attività di sensibilizzazione sulla donazione e cercando nuovi modi per coinvolgere la comunità in questo gesto così importante.

Il volontariato è la linfa vitale di molte delle realtà sociali che ci circondano, e l'AVIS, con la sua lunga tradizione, continua a essere un faro di speranza e di impegno per tutti coloro che desiderano fare la differenza. Ogni donazione, ogni gesto di altruismo è una pietra miliare nella costruzione di una società più giusta e solidale. Con il nuovo consiglio direttivo, l'AVIS di Gressan è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, forte della coesione e della determinazione di chi, ogni giorno, sceglie di mettersi al servizio degli altri.

Seduti da sx: Roberto Coletta, Marisa Zambon, Francesco Panella, Cuneaz Monica. In piedi da sx: Ingrid Bredy, Alessandra Oreiller, Angelo Soreca, Nancy Oreiller Bal, Jeannette Curtaz.