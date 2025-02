Portes Ouvertes: Un'esperienza formativa per gli studenti del Corrado Gex alla scoperta del Consiglio Valle

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 febbraio 2025, gli studenti della II A dell'Indirizzo tecnico turistico dell'Istituto tecnico e professionale regionale "Corrado Gex" di Aosta, accompagnati dalle insegnanti Cristina Lustrissy, Elisa Ussin e Sharon Tallarico, hanno avuto l'opportunità di visitare il Consiglio Valle, vivendo un'esperienza diretta della vita politica regionale.

Il progetto, che mira a favorire una maggiore conoscenza delle istituzioni e del funzionamento delle assemblee legislative, ha visto gli allievi impegnati in una visita guidata alla sede del Consiglio Valle, durante la quale sono stati illustrati la storia e l’organizzazione del parlamento valdostano. L'attività ha permesso agli studenti di comprendere l'importanza del ruolo del Consiglio regionale nella vita della comunità, approfondendo i processi decisionali che riguardano la loro quotidianità.

Una delle esperienze più coinvolgenti per i ragazzi è stata la simulazione di una seduta consiliare, durante la quale si sono immedesimati nei panni dei Consiglieri regionali, discutendo in modo costruttivo e appassionato la proposta di realizzare una zona giochi e sportiva all'ex stadio Puchoz di Aosta. Questa simulazione ha dato loro l’opportunità di confrontarsi con tematiche reali legate alla politica locale, mettendo in pratica le competenze di ascolto, negoziazione e comunicazione, fondamentali per il lavoro di un Consigliere.

Il valore educativo di "Portes Ouvertes" è notevole: consente agli studenti non solo di apprendere la teoria della governance e della democrazia, ma anche di vivere attivamente il processo legislativo. Inoltre, stimola la loro partecipazione civica, facendoli riflettere sull'importanza del voto e sulla responsabilità che deriva dall'impegno politico e sociale. Questo tipo di iniziative contribuisce a formare cittadini consapevoli, in grado di orientarsi in modo critico e responsabile nelle dinamiche politiche e istituzionali.

In questo senso, l’incontro con le istituzioni si inserisce perfettamente nel percorso educativo degli studenti, che, attraverso un’esperienza diretta, acquisiscono una comprensione più profonda del ruolo fondamentale delle istituzioni nella costruzione e gestione del bene comune. Un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità civica, essenziale per la crescita di una società democratica e partecipativa.

Il progetto, dunque, si conferma un valido strumento formativo, che offre agli studenti della scuola secondaria non solo conoscenze teoriche, ma anche un'esperienza pratica che li aiuta a comprendere meglio la realtà in cui vivono e a sentirsi parte attiva della comunità. Un passo importante verso la costruzione di una cittadinanza consapevole e responsabile.