Il Consiglio Valle convocato mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio

Per quanto riguarda l'attività legislativa, sarà esaminato il primo provvedimento di variazione al bilancio regionale di previsione per il triennio 2025-2027 (relatore il Consigliere di FP-PD Antonino Malacrinò), che ha ottenuto il parere favorevole, a maggioranza, nella riunione della seconda Commissione del 17 febbraio scorso.

L'Assemblea affronterà poi la proposta di legge del gruppo Lega Vallée d'Aoste sulla valorizzazione degli artisti in Valle d'Aosta. Il testo, il cui relatore è il Consigliere Simone Perron, ha ricevuto il parere contrario dalla quinta Commissione il 5 febbraio scorso.

L'Aula si confronterà anche su quattro proposte di legge in materia di elezione del Consiglio Valle. La prima, presentata dal gruppo Union Valdôtaine il 14 luglio 2023, con relatore il Consigliere Erik Lavevaz, ha ottenuto il voto favorevole a maggioranza della prima Commissione nella riunione del 17 febbraio. Nella stessa seduta, è stato espresso parere contrario su altre tre proposte di legge: una del gruppo Progetto Civico Progressista, presentata il 26 aprile 2022 (relatrice la Consigliera Chiara Minelli); una congiunta dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Forza Italia, del 3 agosto 2023 (relatore il Consigliere Paolo Sammaritani della Lega VdA); una del gruppo Rassemblement Valdôtain, depositata il 7 ottobre 2024 (relatore il Consigliere Stefano Aggravi).

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 20 interrogazioni, di cui cinque del gruppo Forza Italia: informazioni sui benefici erogati ai cittadini e alle attività produttive per i danni subìti a seguito dell'alluvione di giugno 2024; stato dei lavori di manutenzione del ponte di Issogne; realizzazione di una rotonda nel comune di Champdepraz; verifiche delle anomalie al sistema informativo ospedaliero Trakcare; tempistiche di presentazione in Commissione consiliare della nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato tre interrogazioni: attivazione della "Carriera alias" nelle scuole; tempistiche di recepimento del decreto "Salva casa"; azioni per garantire la sicurezza interna all'ospedale Parini.

Con un'interrogazione a firma congiunta, i gruppi Lega VdA e Rassemblement Valdôtain chiedono informazioni sui finanziamenti alle imprese colpite dall'alluvione dell'estate 2024.

Sono sei le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: definizione di un protocollo per rispondere alle gravi carenze di personale al Tribunale e alla Procura di Aosta; piena fruibilità del nuovo polo universitario; copertura delle sedi vacanti dei dirigenti scolastici; promozione delle lavorazioni tessili tradizionali; informazioni sulle prestazioni sanitarie erogate in intramoenia; creazione di un nuovo ente strumentale in sostituzione della Società di servizi Valle d'Aosta.

Cinque le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: comparazione tra i livelli retributivi applicati al comparto unico valdostano e a quelli di altre Regioni; avanzamento dei lavori di Rav Spa sul tratto antistante l'uscita autostradale di Courmayeur; restauro del castello di Introd; informazioni sul personale sanitario dell'Ausl utilizzato per svolgere mansioni non pertinenti al proprio profilo professionale; situazione delle strutture residenziali per anziani.

Delle 24 interpellanze, cinque sono del gruppo Forza Italia: messa in sicurezza della strada statale n. 26 in prossimità del comune di Saint-Vincent; istituzione di una struttura operativa interna all'Arer per risolvere i disagi legati alla manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; indicazioni dall'Ausl per l'individuazione di misure straordinarie per la riduzione delle liste di attesa; sostituzione di medici specialisti in medicina di emergenza-urgenza dimissionari; contrasto al mancato pagamento delle fatture relative al servizio di elisoccorso.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha proposto sei interpellanze: promozione di una campagna informativa sui benefici e rischi del consumo di latte crudo; soluzione delle criticità di alcuni alloggi Arer; adeguata comunicazione per l'accesso al "Percorso tutela"; costi delle rette dei malati di Alzheimer e demenza senile nelle Rsa a carico della sanità regionale; intenzione di ripensare al progetto "RiUscire" valutando altre forme di intervento; predisposizione di un albo regionale degli esercizi storici, tradizionali e di vicinato.

Saranno trattate cinque interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: avvio delle procedure per il rinnovo degli organi di Cva Spa; aggiornamento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile; percorribilità integrale della cinta muraria romana di Aosta; revisione delle procedure di accesso al reparto di pediatria dell'ospedale Beauregard; azioni per tutelare l'immagine dell'Ausl.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain illustrerà otto interpellanze: initiatives législatives pour garantir l'accès pendant l'hiver des résidents à leur propriété; contrasto all'abbandono delle terre di montagna; completamento dei lavori di innevamento programmato nel comprensorio di Champorcher; riorganizzazione dello Sportello unico per le attività produttive entro la fine della Legislatura; sviluppo nel comune di Verrès di un unico polo di servizi in ambito sanitario; requisiti per l'accesso al corso da assistente infermiere; eventuale organizzazione di gare di Coppa del Mondo di sci a Breuil-Cervinia.

All'ordine del giorno figurano anche due mozioni del gruppo Forza Italia. Con la prima si sollecita l'organizzazione di audizioni in Commissione consiliare per analizzare la proposta di riduzione tariffaria autostradale; con la seconda si chiede al Governo di presentare al Presidente della Commissione consiliare competente la documentazione sui lavori del nuovo ospedale Parini e il piano dei costi.

